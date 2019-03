Feyenoord verliest in eigen huis van Willem II

Feyenoord heeft voor de tweede keer dit seizoen een nederlaag moeten incasseren in De Kuip. Bekerfinalist Willem II was met 3-2 te sterk. In december moest Feyenoord voor eigen publiek ook al buigen voor Fortuna Sittard (0-2).

Alexander Isak maakte in de 69e minuut het winnende doelpunt. Invaller Nicolai Jørgensen kopte enkele minuten voor tijd de 3-3 binnen, maar dat doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd door scheidsrechter Pol van Boekel omdat de Deense spits zijn bewaker had vastgehouden.

Feyenoord kwam twee keer op voorsprong, via Steven Berghuis en Eric Botteghin. Freek Heerkens en Fernando Lewis brachten Willem II steeds weer snel langszij. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zet door de nederlaag de derde plek in de eredivisie op het spel. AZ kan zondag in punten op gelijke hoogte komen. De Alkmaarders moeten dan wel Ajax verslaan.

De Graafschap stunt in Friesland

Een andere verrassende uitslag in Heerenveen zaterdagavond, waar De Graafschap een ruime zege boekte bij sc Heerenveen. De Achterhoekers verdedigden met verve een vroege voorsprong en liepen in de tweede helft zelfs uit naar 0-3.

Charlison Benschop schoot de Doetinchemmers al in de derde minuut op voorsprong. Azor Matusiwa speelde zich goed vrij en gaf de bal voor op Benschop. Die rondde af met een schot in de linkerhoek. Het was de snelste goal van De Graafschap in de eredivisie sinds maart 2012.

In de tweede helft verdubbelde Javier Vet de voorsprong door uit een hoekschop van Youssef El Jebli binnen te tikken. Delano Burgzorg maakte het feest voor de ploeg van vertrekkend coach Henk de Jong compleet. Met een fraaie individuele actie speelde hij drie verdedigers uit en schoot de bal langs doelman Warner Hahn. (ANP)