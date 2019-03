‘Er gaat zoveel ongelezen de deur uit’

De toon is gezet als Huub van Putten (90) de afspraak voor dit interview maakt via Facetime. Dit is iemand die precies weet waar hij het over heeft als het gaat om hedendaagse apparatuur of media.

„Onlangs heb ik zonnepanelen op het dak laten leggen. Het is nooit te laat zoiets aan te schaffen. Ik heb een iPad, een laptop en een smartphone. Wat ik allemaal online opzoek? Ik kan het zo gek niet prakkiseren. Voor het overzicht heb ik een hele rits aan tabbladen met websites. Er komen zelfs vrienden naar mij toe als ze vragen hebben over hun laptops. Ik kan dat lang niet altijd oplossen hoor, meestal eindigt dat in samen YouTube-filmpjes kijken. Ik word weleens gallisch van al die cookies. Het is macht hè, al die grote bedrijven die je willen volgen. Daar gaan mijn nekharen van overeind staan.”

Kijken: „Ik heb Fox op mijn televisie en kan dus naar alle denkbare sporten kijken.” Lezen: „Van het lezen ben ik niet zo. Informatie krijgen via andere wegen vind ik makkelijker.” Luisteren: „Op YouTube is het ‘zoekt en gij zult vinden’, ik luister daar naar Italiaanse opera’s van Rossini en Verdi.” Liken: „WhatsAppen met mijn kinderen doe ik, maar met Twitter en Facebook heb ik niks. Iedereen die maar z’n hele hebben en houwen erop zet.”

„De app die ik het meest gebruik is van de tennisbonden, ATP/WTA. In een ideale wereld stond ik zelf nog op de baan. Tennis is een heerlijk spelletje. Via de app kan ik de uitslagen en het programma van toernooien volgen. Ik moet niks missen. De wedstrijden van Kiki Bertens hou ik goed in de gaten. Het maakt me trots dat een Nederlandse tennisster zevende van de wereld is.”

„Naast tennis kijk ik naar voetbal. Mijn buurman en een vriend kijken regelmatig mee. Naar een wedstrijd gaan, kan ik niet meer, maar zo zitten we met z’n drieën op de tribune in de woonkamer. Welke club er speelt, maakt me niet uit. Het gaat om het mooie voetbal. Heb ik zelf trouwens ook gedaan, op amateurniveau bij DCG in Amsterdam.”

Om acht uur het NOS journaal

‘De Volkskrant krijg ik de volgende dag van mijn buren. Lange tijd ben ik geabonneerd geweest op Trouw en later de Volkskrant. Dat is niet meer nodig. De volgende dag de krant krijgen is voor mij vlot genoeg. Er gaat zo veel ongelezen de deur uit. De krant spit zaken wel wat dieper uit dan radio en televisiejournaal. Het snelle nieuws hoor ik al. Radio 1 staat de hele dag aan, daar is het heet van de naald. Om acht uur het NOS journaal met een kop koffie is heilig. Behalve als er voetbal is, dan gaat een mooie wedstrijd voor. Naast sport bekijk ik documentaires van 2Doc en VPRO Tegenlicht. Van de Keuringsdienst van Waarde kijk ik alles. Belangrijk hoe wat gewoon in de supermarkt ligt, wordt onderzocht. Fabrikanten houden ons zo vaak voor de gek met holle kreten.”

„In mijn werkende leven was ik zesendertig jaar lang chauffeur. Ik had altijd Radio 4 aan in de auto. Van Italiaanse opera ben ik groot liefhebber, vanwege dramatiek en het lyrische.”

„Tegenwoordig stream ik YouTube-filmpjes met een chromecast naar de televisie. Die zijn onder andere van Maria Fiselier, een geweldige Nederlandse sopraan. De televisie zendt ook nog wel opera uit op Brava. Soms staat er een heel mooie geprogrammeerd om 12 uur ’s nachts. Zo komt het wel eens voor dat ik tot half drie zit te kijken. Om zes uur opstaan hoef ik toch allang niet meer. Laatst keek ik Nabucco van Verdi, werkelijk prachtig. Mijn vrouw hield er ook van. Op zo’n moment kijk ik naar de foto bij haar urn op de kast en zeg ik ‘wat jammer dat jij dit niet meer kunt horen’.”