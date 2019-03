De elektrische auto wordt toch geen koopje

Weg is de Tesla-subsidie De automobilist die op een subsidie van 6.000 euro voor zijn elektrische auto rekende, is misschien wel de grootste verliezer van de afgelopen week. Die subsidie, gepland voor 2021, werd in het ontwerp-klimaatakkoord voorgesteld, maar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) maakte er woensdag korte metten mee. We moeten oppassen voor oversubsidiëring van de elektrische auto, zei hij. De reactie van Wiebes komt niet als een verrassing. Critici vanuit de autolobby waarschuwden al eerder voor verstoring van de markt. Naast de aanschafsubsidie bevatte het klimaatakkoord ook vrijstellingen van aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Mede hierdoor zouden er in 2030 zo’n 1,5 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Maar wie draait er voor die subsidies op? De bezitters van de auto’s op benzine of diesel, waarvan de accijns omhoog zou moeten, de gewone burgers die het kabinet zoveel mogelijk buiten schot wil houden. De kans is dus groot dat de accijnsverhoging uit het ontwerp-klimaatakkoord niet doorgaat, evenmin als de toeslag van maximaal 350 euro op de koop van een fossiele auto. In 2025, zo verwacht de autolobby, is de ‘emissieloze’ auto net zo duur als de fossiele auto. Moeten we daar niet gewoon op wachten? We kunnen in de komende jaren, schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer, beter zorgen dat de markt voor tweedehands auto’s zich ontwikkelt. Nu verdwijnen de gesubsidieerde auto’s naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Noorwegen.

Isoleren beter betaalbaar Een brief van de gemeente op de mat: de woonwijk gaat „van het gas af”. Dat zal tot 2030 weinig Nederlanders gebeuren, maar iedere huizenbezitter wordt wel via de portemonnee aangemoedigd om zijn huis te verduurzamen. Drie soorten maatregelen zijn met potlood ingetekend. Ten eerste: het aardgas wordt duurder. In het klimaatakkoord is ervoor gepleit om de prijs van een kuub gas (nu 79 cent) gaandeweg met 10 cent te verhogen via de energiebelasting. Daardoor wordt het eerder rendabel om je huis te isoleren, want dat bespaart al gauw 1.000 kubieke meter aardgas per jaar. De belasting op elektriciteit gaat juist omlaag: daarmee wordt het gunstiger om een warmtepomp te installeren. Ook wordt nagedacht over nieuwe manieren om geld te lenen voor energiebesparing. Tot slot zijn er nieuwe subsidieregelingen in de maak, zoals voor warmtepompen en isolatie. Het PBL vroeg zich woensdag af hoeveel van die subsidies (in totaal 3,5 miljard euro tot 2030) beschikbaar komen voor de gemiddelde burger. Want de veelbesproken ‘wijkaanpak’ slorpt het hele subsidiebudget met gemak op. Die wijkaanpak moet de spil worden van het nieuwe klimaatbeleid. Gemeenten gaan wijken aanwijzen waar woningen aardgasvrij worden. Doel is om 1,5 miljoen woningen aan te pakken, op het totaal van 7,7 miljoen huizen. In de helft van die duurzame huizen doet naar schatting de warmtepomp zijn intrede, de andere helft wordt aangesloten op stadswarmte. Het planbureau wees er woensdag echter op dat de wijkaanpak tot 2030 niet zomaar zal slagen. Gemeentes moeten tempo maken en de gunstige leningen moeten op gang komen. En zelfs dan voorziet het PBL dat hooguit 1 miljoen woningen worden aangepakt. Probleem: de subsidiepot is te krap.