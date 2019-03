Dodenaantal Christchurch loopt op tot 50, schutter handelde alleen

De schutter die in Nieuw-Zeeland het vuur opende in twee moskeeën, handelde tijdens zijn terreurdaad alleen. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse politiechef Mike Bush zondagochtend (lokale tijd) bekendgemaakt. Hij deelde verder mede dat het dodenaantal is opgelopen tot vijftig.

Naast Brenton Tarrant werd nog een aantal andere verdachten opgepakt. Twee van hen, die nog vast zaten, blijken niets met de aanslag te maken te hebben. Een is op vrije voeten, de ander zit nog vast en wordt aangeklaagd voor verboden wapenbezit.

De politie heeft inmiddels alle lichamen weggehaald uit de moskeeën. Daarbij is het vijftigste slachtoffer gevonden. Het aantal gewonden ligt eveneens op vijftig. Op dit moment liggen nog 36 van hen in het ziekenhuis, van wie er twee in kritieke toestand verkeren.

Tarrant bezocht de Balkan

Er komt ook steeds meer informatie naar buiten over de rechts-extremistische Australiër die de aanslagen pleegde. Brenton Tarrant reisde tussen 2016 en 2018 door Europa, waar hij onder meer de Balkan aandeed. De regeringen van onder meer Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro hebben bevestigd dat Tarrant is toegelaten. Ook zou hij in Hongarije en Turkije zijn geweest.

Bevestigde details over wat hij tijdens de reizen deed en wat hij bezocht zijn er slechts weinig. Tarrant zou volgens Persbureau Reuters onder meer veldslagen tussen christenen en moslims uit het Ottomaanse Rijk hebben bestudeerd. Voorafgaand aan zijn moordpartij, die Tarrant live streamde, speelde hij een Servisch nationalistisch lied af dat stamt uit de Joegoslavië-oorlog. Politiek leider Radovan Karadzic wordt in het lied verheerlijkt - hij was politiek verantwoordelijk voor de moord op duizenden Bosnische moslimmannen.