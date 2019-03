Dit weten we over de slachtoffers in Christchurch

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten doen geen mededelingen omdat nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het lijkt in veel gevallen te gaan om vluchtelingen en migranten. Regeringen van verschillende landen hebben al laten weten dat hun staatsburgers onder de slachtoffers zijn.

Zaterdagmiddag werd via autoriteiten bekend dat onder de 49 doden in elk geval zes Pakistanen, vier Egyptenaren, drie Bengalen, vier Jordaniërs, vier Somaliërs, een Indonesiër en een Saoediër zijn. Onder de 48 gewonden zijn in elk geval drie slachtoffers van Turkse en één van Saoedische komaf.

Negen Indiërs worden nog vermist, zo bleek uit een brief van de Indiase premier Modi zaterdag.

Daoud Nabi (71 jaar)

De 71-jarige Daoud Nabi was een van de eersten die door familie werd geïdentificeerd als een van de doden. In 1977 ontvluchtte hij Afghanistan met zijn vrouw en twee kinderen. Nabi, opgeleid als ingenieur, kreeg asiel in Nieuw-Zeeland en bouwde er een nieuw bestaan op. Hij werd belangenbehartiger van de immigrantengemeenschap in Christchurch. Twee zoons en een dochter werden geboren, en Nabi werd ook grootvader.

Daoud Nabi hield van zijn nieuwe thuisland, dat hij volgens zijn zoon Omar beschreef als “een stukje van het paradijs”. Daags na de aanslagen roept Dabi’s zoon Omar op tot gerechtigheid. Voor de rechtbank in Christchurch noemde hij de aanslagen “monsterlijk en onvoorstelbaar” tegenover journalisten van AFP en de BBC.

Naeem Rashid (50 jaar)

Toen schutter Brenton Tarrant in de moskee om zich heen schoot, probeerde de 50-jarige Naeem Rashid hem neer te halen. Hierbij raakte de leraar van Pakistaanse origine ernstig gewond. Nadat de schutter was overmeesterd, werd Rashid naar een ziekenhuis gebracht. De Pakistaanse autoriteiten bevestigden zijn dood later.

Op sociale media gaan foto’s van Rashid rond, waarbij hij als held wordt geprezen. Tegen de BBC zegt Rashids broer dat hij trots is, maar het verlies als ondraaglijk ervaart. “Het voelt alsof een ledemaat wordt afgehakt”, aldus Khurshid Alam.

Islamitische traditie

Van tientallen anderen is niet zeker of zij in de aanslag hebben overleefd, of dat ze zijn omgekomen. Zolang nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, geven de autoriteiten de lichamen nog niet vrij. Daardoor is het voor de nabestaanden niet mogelijk om hun geliefden binnen 24 uur te begraven, zoals de islamitische traditie dat voorschrijft. Het Rode Kruis heeft een lijst met vermiste personen geopend.

Er zijn zaterdag ook slachtoffers met lichtere verwondingen uit het ziekenhuis ontslagen. Een onbekend aantal anderen wordt nog behandeld.

Dit bericht wordt later aangevuld, zodra meer bekend is.