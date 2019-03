Conservatieven polsen leden over Europese verkiezingen

De Britse Conservatieve Partij heeft afgelopen week achter de schermen bij haar leden gepolst of zij zich kandidaat willen stellen voor de Europese verkiezingen in mei. Dat bericht The Guardian zaterdag. Het Verenigd Koninkrijk zou oorspronkelijk de Europese Unie eind maart al verlaten, voor de verkiezingen dus. Afgelopen week ging het Britse Lagerhuis echter akkoord met uitstel van de Brexit. Maar door het uitstel zal het VK wellicht toch nog mee moeten doen aan de verkiezingen.

Lees ook: Brexit kan opnieuw een Europees probleem worden

De partijleider van de Tories in het Europees Parlement, Ashley Fox, zou de parlementsleden afgelopen week hebben benaderd via Whatsapp. Volgens The Guardian zou hij hebben laten weten dat hij hoopt dat May haar deal komende week alsnog door het parlement krijgt. De partij moet er sowieso rekening mee houden dat het alsnog kandidaten voor de Europese verkiezingen moet leveren, schrijft de krant. "We moeten er klaar voor zijn, in het geval we toch aan de verkiezingen deelnemen", aldus Fox. Het akkoord van May werd twee keer eerder door het Lagerhuis verworpen.

Dat de Britten plotseling toch nog mee moeten doen aan de verkiezingen is niet het enige denkbare scenario. Volgens The Guardian gaan er stemmen op die hopen dat het VK afziet van deelname, of eventueel met terugwerkende kracht stemt zodra er meer duidelijk is over de toekomst van het VK binnen de Unie. Voorzitter van de Commissie Jean-Claude Juncker zou aan 'EU-president' Donald Tusk hebben geschreven dat het VK juridisch verplicht is aan de verkiezingen deel te nemen, als zij ten tijde van de stembusgang nog EU-lid zijn.