‘Binnen 10 dagen software-update voor Boeing 737 MAX-toestellen’

Boeing brengt binnen maximaal tien dagen een update naar buiten voor de 737 MAX-toestellen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen bij de vliegtuigbouwer. De update zou al in ontwikkeling zijn sinds een toestel van luchtvaartmaatschappij Lion Air vorig jaar november neerstortte.

De aanpassing moet een fout in het sensorsysteem verhelpen. Die fout is mogelijk de oorzaak van het crashen van vlucht 302 van Ethiopian Airlines, vorige week zondag. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Door de fout werd vermoedelijk onjuiste informatie naar het automatische veiligheidssysteem gestuurd, waardoor de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden werd gestuurd.

De software-update zou de komende weken naar de wereldwijde vloot moeten worden uitgerold. Volgens persbureau Reuters komt de vliegtuigbouwer maandag met een officiële verklaring naar buiten. De Boeing 737 MAX staat momenteel in veel landen aan de grond, onder meer in China, de Verenigde Staten, Rusland en Japan mogen de toestellen niet vliegen. De directe aanleiding is de ramp met Ethiopian Airlines. Het onderzoek naar die crash loopt nog. De zwarte doos werd eerder deze week naar Parijs gestuurd voor onderzoek.

Donderdag kondigde Boeing aan de levering van de 737 MAX-toestellen tijdelijk stil te leggen. De bouw ervan gaat wel door. De 737 MAX is een relatief nieuw model, het eerste toestel werd in mei 2017 geleverd aan een dochtermaatschappij van het Indonesische Lion Air.