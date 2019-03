VVD’ers zijn het erover eens: tijdperk-Rutte loopt ten einde

Het leiderschap

„Hij is nog niet zo oud en heeft ook geen kinderen om zich druk over te maken.”

Gerrit Schimmel, raadslid in Voorst

„Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”

René Lazeroms, wethouder in Rucphen

„Op een gegeven moment moet je ook beseffen dat een frisse wind gezond is.”

Andrea Bakhuizen-Van der Ploeg, raadslid in Waddinxveen

Na negen jaar premierschap wordt in Den Haag al volop gespeculeerd: vertrekt Rutte naar Brussel? Hij zou als een van de langstzittende regeringsleiders in Europa in aanmerking kunnen komen voor de functie van Europees ‘president’ of voorzitter van de Europese Raad. Of zou hij toch door willen? Hij lijkt in ieder geval nog oprecht lol te hebben in zijn werk.

De actieve VVD’ers in het land geven een duidelijk signaal af: ruim tweederde van de ondervraagden is van mening dat het tijdperk-Rutte ten einde loopt. Op de vraag met welke lijsttrekker de VVD de volgende Tweede Kamerverkiezingen in moet, noemt ruim een kwart uit zichzelf Rutte. De helft van de ondervraagden komt met een alternatief, bijna drie op de tien kunnen of willen geen naam noemen. „Ik vind hem een hele goeie, daarover geen misverstand,” zegt Pauline Hospel-Koster, gemeenteraadslid in het Noord-Brabantse Bladel, „maar het is tijd voor vernieuwing.”

Géén Balkenende-scenario

Veel VVD’ers noemen de woorden ‘houdbaarheidsdatum’ en ‘frisse wind’. „Rutte doet het goed, maar soms zit iemand te lang op een positie”, zegt raadslid Bart Bisschop uit Renswoude. „Dan moet er vers bloed komen.” Het is misschien „wat onaardig” voor Rutte, „want hij is de meest succesvolle politicus van een paar generaties”, zegt Frank Perquin, fractievoorzitter in Meppel. Toch denkt Perquin dat Ruttes „politieke houdbaarheidsdatum in deze functie wel in zicht komt”.

Meerdere keren valt de naam van de vorige premier, CDA’er Jan-Peter Balkenende. Hij leidde vier kabinetten en ging – achteraf bezien – één termijn te lang door. Dat scenario moeten we zien te voorkomen, menen de VVD’ers. Beter op tijd stoppen dan nét te lang doorgaan.

Hoewel de vraag open gesteld werd, valt niet uit te sluiten dat de VVD’ers er al van uitgaan dat Rutte stopt en om die reden een andere naam noemen. Want ook de meeste VVD’ers die nu een andere lijsttrekker aandragen, zeggen Rutte te bewonderen. Mocht hij zelf door willen, dan zal er geen opstand uitbreken.

Gevat, relaxed, jong, slim

Maar als het niet Rutte is die de VVD bij de volgende landelijke verkiezingen aanvoert, wie dan wel? Ruim vier op de tien ondervraagden noemt Klaas Dijkhoff. En ondanks de kritiek die rond het Binnenhof vaak klinkt, vindt het overgrote deel van de lokale VVD’ers (89,3 procent) dat de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer het goed doet. Ze noemen hem gevat, relaxed, jong en slim. Dijkhoff, zeggen ze, is een man van het volk die duidelijke taal spreekt. De meesten kunnen zijn gevoel voor humor waarderen. Al waarschuwt John Koster, raadslid in Kapelle, dat het soms „wat té cabaretesk” is. „Hij moet opletten dat hij de goede balans vindt.”

Wethouder Sonja Suij uit Terneuzen vindt dat Dijkhoff de partij „een boost” heeft gegeven. De kritiek dat hij te populistisch is, wuift ze weg. „Dat is in deze tijd misschien wel nodig. Kijk naar de concurrentie van Forum voor Democratie en de PVV, het volk vraagt daar blijkbaar om. Klaas beantwoordt echt aan de tijdgeest en weet mensen aan te spreken.”

Over de vele proefballonnen die hij op laat – zoals zijn pleidooi voor het zwaarder bestraffen van misdrijven in probleemwijken en voor een demonstratieverbod bij de intocht van Sinterklaas – is een deel van de VVD’ers kritisch. Een „leerpunt”, zeggen ze. Dat hij er zelf de spot mee dreef door op het VVD-festival honderden echte ‘proefballonnen’ op te laten, is niet bij iedereen goed gevallen. „Heel milieuvervuilend en gevaarlijk voor dieren”, stelt raadslid Gerda Jolink uit Brummen.

Anderen vinden het juist goed dat de VVD-fractievoorzitter met eigen ideeën komt, al zijn ze niet allemaal uitvoerbaar. „De functie is dat hij laat horen welke richting we op willen”, zegt Jeroen Kolster, gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Ook Wilders doet het, en mensen vinden het fantastisch. Dat neemt Dijkhoff goed over.” Verschillende VVD’ers vinden het ook goed dat Dijkhoff zo nu en dan „tegen heilige huisjes aanschopt” en „de scherpe kantjes opzoekt”. De VVD-bewindspersonen moeten zich houden aan het regeerakkoord, de Tweede Kamerfractie moet „niet grijs worden”, zegt Statenlid Marcel Ludema uit Zuid-Holland. „Ik vind dat Dijkhoff dat prima doet.”

Veel andere potentiële opvolgers voor Rutte zien de VVD’ers niet. In de gesprekken vallen slechts enkele andere namen. Zoals die van oud-minister Edith Schippers, die geldt als vertrouweling van Rutte. Zij wordt negen keer genoemd, drie keer expliciet als mogelijke eerste vrouwelijke premier van Nederland. Ook genoemd: Jeanine Hennis-Plasschaert, die als minister van Defensie moest aftreden en nu een VN-missie leidt in Irak. Tot slot, allen één keer genoemd: Mark Harbers, staatssecretaris van Asiel, en de Kamerleden Dennis Wiersma en Sophie Hermans.