Slingerend fietst Lewis McPartland (26) door het Vondelpark in Amsterdam. Hij wordt ingehaald door een gehaaste man in pak, die hem driftig naar de zijkant van het fietspad klingelt. McPartland geeft een ruk aan het stuur en schiet naar rechts. Zijn vriendin, die achter hem fietst, schatert.

„In Liverpool fiets ik nooit”, zegt McPartland als hij de fietsstandaard heeft uitgeklapt. „Ik héb niet eens een fiets. Ik ben accountant in het midden van de stad en het is bij ons op kantoor gebruikelijk om met de auto of het openbaar vervoer naar het werk te komen.”

Hij en zijn vriendin bezoeken Amsterdam voor de tweede keer in een jaar tijd. „De sfeer, maar vooral het eten is fantastisch – van wafels tot cupcakes en van friet tot pizza. Toen we landden zijn we meteen naar Vleminckx, een friettent vlakbij de Kalverstraat, gegaan. Zij maken de beste friet. Tijdens ons vorige bezoek zijn we er zes keer geweest, nu nog maar twee.”

Hun vorige bezoek duurde vier dagen. Te kort voor het to do-lijstje van zijn vriendin. De rondvaartboot schoot er bij in en ze kwamen ook niet toe aan de musea. „We bleven toen hangen bij Madame Tussauds op de Dam en op de Wallen. De Wallen zijn trouwens fascinerend, vooral in de nacht.” Zijn vriendin kijkt hem geïrriteerd aan.

Ik heb gestemd om bij de Europese Unie te blijven

Reizen doen ze het liefst binnen Europa. „Maar wel als Europese burgers.” McPartland heeft weinig begrip voor Brexiteers. „Ik heb gestemd om bij de Europese Unie te blijven en ik heb daardoor weinig begrip voor de huidige situatie. Het duurt nu al zo’n tweeënhalf jaar en we weten nóg niet waar we aan toe zijn. Het is verschrikkelijk. Ik hoop dat de regering valt.”

Hij kijkt op zijn horloge. Nog drie uur, dan moeten ze alweer richting Schiphol voor hun terugvlucht. Een blik op zijn vriendin. „Nog één laatste frietje?”