Verhuisd van de Oostvaardersplassen naar Spanje

Het wordt leeg in de Oostvaardersplassen. Na op de ophef over verhongerende dieren in koude winters worden dit jaar ruim 1.800 edelherten afgeschoten. Ook verhuizen 180 paarden naar natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland. Fotograaf Olivier Middendorp legde het vast: van het vangen van de paarden tot hun aankomst in het Noord-Spaanse Atapuerca, bij Burgos. Tekst: Arjen Schreuder