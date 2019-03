Mijn moeder is dement en woont in een verpleeghuis.

Sinds een paar weken werkt daar een nieuwe verzorgster, Fatima.

Mijn moeder komt haar tegen op de gang en zegt: „Dag Fatima.”

Fatima roept enthousiast: „Maar Nelleke, dat jij mijn naam nog weet.”

Mijn moeder: „Hoezo? Was jij hem vergeten dan?”

