Twee op de drie landmachtmedewerkers ontevreden

Twee op de drie medewerkers van de landmacht gaan niet met plezier naar hun werk. Dat blijkt uit een periodieke opiniepeiling, bevestigt een Defensiewoordvoerder na berichtgeving van het AD. Het gaat om een plotselinge daling van de werktevredenheid: afgelopen zomer zei zo’n 60 procent van de landmachtmedewerkers nog blij te zijn met hun baan.

Ook onder militairen van de marine en de luchtmacht is een afname te zien op het gebied van werktevredenheid. Bij deze twee onderdelen is de daling wel minder sterk dan bij de landmacht. In totaal hebben 2.368 militairen van alle legeronderdelen de enquête ingevuld. Bij Defensie werken een kleine 40.000 militairen.

Volgens de woordvoerder is niet met zekerheid te zeggen waarom de tevredenheid onder de landmacht lager ligt dan bij de andere onderdelen. Wel blijkt uit de enquête dat medewerkers met tijdelijke contracten ontevredener zijn, vermoedelijk omdat de doorstroom naar een vast contract slecht is. Bij de landmacht hebben relatief meer militairen een tijdelijk contract dan bij de luchtmacht en de marine.

Meer werk op minder schouders

Ook kampt de landmacht met een flink personeelstekort. De bezettingsgraad zou op zo’n ongeveer 75 procent liggen. “De landmachtmedewerkers moeten dagelijks meer werk opvangen met minder schouders. Er worden wel verbeteringen doorgevoerd, maar die worden op de werkvloer te weinig gevoeld. Dus dat leidt begrijpelijkerwijs tot frustratie”, aldus de woordvoerder.

Een derde reden, die Defensiebreed speelt, zijn de frustraties over het uitblijven van nieuwe arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen liepen afgelopen jaar spaak toen de achterban van de vakbonden een eerste onderhandelingsresultaat verwierp. De besprekingen zijn sinds enkele weken weer opgestart.

Voor Defensie heeft een nieuwe cao de hoogste prioriteit, zegt de woordvoerder, en is de krijgsmacht continu bezig met het aantrekken van nieuw personeel en het verbeteren van de doorstroom naar vaste contracten. De resultaten van de enquête zijn geen directe reden voor nieuw beleid: “We weten al langer dat de tevredenheid daalt en daar wordt keihard aan gewerkt, maar dat is niet in één dag opgelost.”