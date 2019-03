Twee aanhoudingen in Amsterdam voor betrokkenheid aanslagen Parijs

In Amsterdam zijn afgelopen dinsdag twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Parijs in 2015. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. De mannen zijn opgepakt naar aanleiding van een “onderzoek naar de herkomst van de wapens die IS-terroristen hebben gebruikt” in Parijs.

Het gaat om twee mannen van 29 en 31 jaar. Zij zouden “op een of andere manier” betrokken zijn geweest bij de levering van wapens. Bij de aanslagen werden onder meer kalasjnikovs en explosieven gebruikt. Het OM vermoedt dat leden van de jihadistische zelfmoordcel een maand voor de aanslagen in Nederland zijn geweest om de wapens op te halen.

De 31-jarige verdachte kon om gezondheidsredenen niet vastgehouden worden en is “noodgedwongen” vrijgelaten. De ander is voorgeleid en twee weken in bewaring gesteld. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachten kwamen in beeld na onderzoek van een internationaal team van Nederlandse, Belgische en Franse rechercheurs.

Stade de France en Bataclan

Bij de aanslagen op 13 november 2015 vielen 130 doden en meer dan 350 gewonden. Het ging om een gecoördineerde actie waarbij meerdere locaties werden aangevallen. Onder meer in het Stade de France en een populair uitgaansgebied waren doelwit van de terroristen. De meeste doden, 89, vielen in de concertzaal Bataclan, waar drie terroristen het publiek van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal onder vuur namen.

De aanslagen zijn opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat en werden uitgevoerd door acht mannen. Zes van hen kwamen om tijdens de aanslagen, één stierf later. De enige nog levende aanslagpleger, Salah Abdeslam, zit in de zwaarbeveiligde gevangenis Fleury-Mérogis, nabij Parijs. Hij zit een 20-jarige celstraf uit voor een terroristische moordpoging op agenten in België. De rechtszaak over de aanslagen in Parijs moet nog beginnen.