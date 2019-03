Tips voor ongelukkige forenzen

Psychologen noemen het de commuter’s bias: de forenzenvergissing. We overschatten vaak de voordelen die langer reizen naar het werk kan bieden, zoals een goedkoper huis op een mooiere plek. En we onderschatten de emotionele en fysieke belasting van de dagelijkse reis naar het werk.

Er is aardig wat onderzoek gedaan naar de effecten van woon-werkverkeer en de uitkomst is steevast: meer forenzen leidt tot meer ellende. Twee Zwitserse onderzoekers, Bruno Frey en Alois Stutzer, zetten een aantal jaren geleden in een overzichtsartikel de cijfers op een rij. Enkele hoogtepunten: wie langer forenst, blijkt in de regel minder tevreden over zijn gezondheid, zijn vrije tijd en over zijn leven als geheel. Forenzen melden bovendien meer stressklachten, variërend van een hogere bloeddruk tot slechtere cognitieve prestaties.

Je zou kunnen denken: ‘Maar ik doe dit voor mijn partner. Ik moet misschien wat verder reizen elke dag, maar hij of zij is blij met dat mooiere huis.’ Frey en Stutzer vonden echter het tegenovergestelde: ook je partner wordt ongelukkiger als jij langer forenst. Omdat er meer gezinswerk op het bordje van de ander belandt, bijvoorbeeld.

Wat is het verband tussen forenzen en fysieke en mentale gezondheid? Het RIVM deed een verkennend onderzoek. Forens en redacteur Anne Corré weet: het is soms doodvermoeiend.

De onderzoekers, beiden econoom, konden het niet laten om ook nog even uit te rekenen hoeveel extra geld je moet verdienen om je voldoende gecompenseerd te voelen voor een langere dagelijkse reis. Hun uitkomst: voor elke 23 minuten meer forenzen (enkele reis) zouden we gemiddeld 19 procent meer salaris moeten krijgen.

Gelukkig geven de onderzoekers die zich in het fenomeen hebben verdiept, ook praktische tips. Mijn drie favorieten.

1. Loop en fiets meer. Dat bewegen goed is voor je geestelijke gezondheid, is sinds Erik Scherder geen geheim meer. Ook voor forenzen geldt: wie fietst of loopt naar zijn werk, ervaart minder ellende. Zelfs als je slechts een deel van je dagelijkse reis loopt of fietst, leidt dat tot meetbaar meer welbevinden.

2. Voorbereiden en afsluiten. Wie met de trein forenst, kan zijn reistijd ook nuttig gebruiken – bijvoorbeeld door het lezen van boeken of vakliteratuur. Forenzen die zich tijdens hun ochtendreis voorbereiden op de dag, door hun werk te plannen en doelen te stellen, blijken bovendien minder ontevreden dan collega’s die dat niet doen. Het is ook verstandig tijdens de terugreis je werk af te sluiten en te anticiperen op het leven thuis.

3. Reis een kwartier. In het verlengde van het vorige punt: een korte trip naar je werk lijkt beter dan helemaal geen reistijd. De reis helpt je om in je hoofd de transitie te maken van privé naar werk en weer terug. Uit een enquête van de Amerikaanse transportonderzoekers Lothlorien Redmond en Patricia Mokhtarian bleek dat forenzen, gemiddeld genomen, zestien minuten (enkele reis) de ideale reistijd vinden.

Interessant allemaal. Ook als je thuis werkt, kan het dus nuttig zijn om een klein wandelingetje te maken voor en na je werkdag. En ben je weer eens verdwaald op Funda of op een vacaturesite, richt je dan op huizen en banen waarvoor je voortaan dat kwartiertje kunt forenzen. Net genoeg tijd om je werk voor te bereiden en weer af te sluiten – lekker op de fiets of lopend.

Dat scheelt niet alleen tijd, je wordt er ook nog eens gelukkiger van.

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.