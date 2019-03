No-bake cheesecake

Tasty maakt veel gerechten met kaas, en veel desserts met chocolade, boter en suiker. Deze zomerse cheesecake hoort tot die laatste categorie.

Maal de verkruimelde koekjes en de gesmolten boter in de keukenmachine tot een vochtig kruim. Verdeel het kruim over de bodem van een springvorm van 22 centimeter doorsnee en druk aan. Klop de roomkaas, de poedersuiker en het vanille-extract in de keukenmachine glad. Giet de melk in een kleine magnetronkom en strooi de gelatinepoeder erop. Laat vijf minuten staan zodat de gelatine vocht kan opnemen. Verhit de melk 30 seconden in de magnetron tot ze heet aanvoelt en los dan de gelatine er al roerend in op. Giet het melk-gelatinemengsel bij de roomkaas in de keukenmachine en klop de vulling volledig glad.

Verdeel de bessen over de bodem en druk ze licht aan. Verdeel de roomkaasvulling over de bessen en strijk de bovenkant glad. Maak de bosbessenjam iets losser door hem kort in een schaaltje in de magnetron te verhitten. Schep lepels jam gelijkmatig over de vulling. Trek met een satéstokje de jam en de cheesecake-vulling voorzichtig door elkaar. Dek de cheesecake af met plasticfolie en laat hem in de koelkast minstens vier uur opstijven. Neem de ring van de vorm en zet de cheesecake op een schaal. Snijd in punten en serveer.