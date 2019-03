Spaanse kabinet besluit ex-dictator Franco elders te herbegraven

De stoffelijke resten van oud-dictator Francisco Franco (1892-1975) zullen op 10 juni overgebracht van de Vallei der Gevallenen naar een mausoleum in El Pardo. Dat heeft de Spaanse regering van premier Pedro Sánchez op vrijdagmiddag bekendgemaakt. De nabestaanden van Franco verzetten zich tegen het besluit. Ze wezen eerder de Almudena Kathedraal van Madrid aan als alternatief.

Aan de herbegrafenis van Franco gaat een discussie vooraf die links en rechts Spanje nog altijd verdeelt. De socialistische minderheidsregering van Sánchez stelt alles in het werk om vóór de verkiezingen van 28 april van de herbegrafenis een voldongen feit te maken. Een mogelijke nieuwe conservatieve regering zal hoogstwaarschijnlijk te weinig tijd hebben om de beslissing terug te draaien.

De voormalige dictator overleed op 20 november 1975 als een leider van een verscheurd land. Na zijn dood werd door verschillende betrokken partijen, onder wie koning Juan Carlos en de familie van Franco, besloten dat hij een graf zou krijgen in de basiliek in de buurt van El Escorial. Deze Vallei der Gevallenen werd in 1959 geopend voor de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).

Tegenover het graf van Franco is een ereplaats voor José Antonio Primo de Rivera, die in 1936 werd doodgeschoten. Deze oprichter van de fascistische Falangepartij zal net als tienduizenden slachtoffers van de burgeroorlog wel blijven liggen.

De regering van Sánchez wilde de herbegrafenis al veel eerder uitvoeren, maar stuitte op verzet van verschillende kanten. De afgelopen zeven maanden groeide het aantal bezoekers voor El Valle de los Caídos, waar velen selfies maakten naast het graf van Franco. Daarnaast brachten tal van nabestaanden van slachtoffers van het regime van de oud-dictator ook een bezoek aan de basiliek.

Lees ook: Een selfie met Franco – nu het nog kan

‘De Vallei der Gevallenen’ was ooit door Franco bedoeld als een ‘verzoeningsmonument’, maar juist door zijn aanwezigheid bleef deze plek de Spanjaarden verdelen. Franco zal volgens de regering nu worden bijgezet in de grafkapel waar zijn vrouw Carmen Polo ligt begraven, op de begraafplaats Mingorrubio in El Pardo. De familie van Franco krijgt toestemming voor een ceremonie in kleine kring. De nabestaanden proberen de herbegrafenis via het hooggerechtshof te voorkomen.