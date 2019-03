Scholieren wereldwijd de straat op voor het klimaat

Deze vrijdag demonstreren in alle delen van de wereld scholieren en studenten voor meer aandacht voor het klimaat. De oorsprong van de demonstraties ligt in Zweden, waar de 16-jarige Greta Thunberg als eerste scholier ging spijbelen om te laten zien dat ook mensen van haar leeftijd zich zorgen maken over klimaatverandering. Inmiddels is Thunberg genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en gaan haar leeftijdsgenoten in allerlei wereldsteden de straat op. Van Parijs tot Sydney, van Manilla tot Athene.