Schaf het bijzonder onderwijs af

Onderwijs moet kinderen leren omgaan met diversiteit, dat gaat niet gesegregeerd

Diversiteit is „misschien wel de grootste” maatschappelijke uitdaging. De oplossing: „door te leren over elkaars verschillen, maar belangrijker nog: door het herkennen van overeenkomsten. Dat kan het beste door in contact te treden met elkaar en een verbinding aan te gaan.” Roel Braeken, adjunct-directeur van de openbare Slootermeerschool (Amsterdam), in Het Parool

Bijzonder onderwijs staat in de praktijk kansengelijkheid in de weg

Bijzondere scholen nemen nauwelijks kinderen aan „die speciale aandacht nodig hebben”. Voor kinderen zijn er nu geen gelijke kansen. Pas daarom de grondwet aan „met de plicht voor iedere school om ieder kind op gelijke voet te accepteren. De grondwet kan dan niet meer misbruikt worden als excuus om selectiebeleid te voeren.” Lodewijk Asscher en Co Engberts, PvdA, in NRC

Bijzonder onderwijs bekostig je maar zelf

Onderwijsvrijheid is niet een grondrecht zoals de vrijheid van meningsuiting, maar „houdt in dat bijzondere scholen evenveel publiek geld ontvangen als openbare scholen. Zonder deze financiering is iedereen dus nog net zo vrij om religieuze scholen op te richten, alleen niet meer op kosten van de overheid.” Rosa van Gool, journalist, in de Volkskrant

Het bijzonder onderwijs is juist heel liberaal

Met de invoering van de financiële gelijkberechtiging van het bijzonder onderwijs moest de diversiteit in de samenleving „gefaciliteerd” worden. „1917 is de erkenning van de diversiteit en pluriformiteit in de samenleving. Het recht om verschillend te zijn werd wettelijk gewaarborgd. De onderwijsvrijheid is een kroonjuweel van de liberalen”. John Exalto, onderwijshistoricus (VU), in Trouw

Levensbeschouwelijke en didactische visies zijn nuttig tegenwicht tegen verzakelijking

Door ruimte voor levensbeschouwelijke ideeën zijn maatschappelijke groepen betrokken „bij het onderwijs. Ook bij de herbezinning op wat de school als gemeenschap nu eigenlijk bindt, kan uit die grondslag worden geput. Dat is hoognodig in een tijd waarin de verzakelijking op veelscholen ver heeft doorgezet”. Wim de Jong, politiek historicus (UU), op de site Banningvereniging.nl

Betrokken ouders zorgen voor beter onderwijs

„De christelijke achtergrond en de hoge mate waarin ouders betrokken zijn bij het onderwijs, blijken een positieve uitwerking te hebben op de onderwijskwaliteit – ook inzake burgerschapsvorming.” Op christelijke scholen wordt meer aandacht „besteed aan seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid dan op openbare scholen.” Bill Banning, docent en identiteitsbegeleider katholieke basisscholen en Eppo Bruins, ChristenUnie-Kamerlid, in het Reformatorisch Dagblad

