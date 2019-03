Patiënt Amsterdam UMC mogelijk overleden door verkeerd medicijn

Een patiënt van het Amsterdam UMC is mogelijk overleden door het toedienen van een verkeerd medicijn. Artsen “sluiten niet uit dat dit heeft bijgedragen aan diens overlijden”, meldt het ziekenhuis vrijdag.

Begin maart hebben in totaal negen patiënten dit medicijn door een vergissing bij de bereiding van medicatie toegediend gekregen. De andere acht patiënten hebben volgens het ziekenhuis “geen blijvende problemen overgehouden” aan het middel. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, kan vanwege de privacy van de betrokkenen niet vertellen om welk medicijn het gaat en op welke afdeling de patiënten lagen.

Inspectie ingelicht

Het VUmc heeft de patiënten en de nabestaanden van de overleden patiënt op de hoogte gebracht en verontschuldigingen aangeboden. Daarnaast is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingelicht. Piet ter Wee, directeur medische zaken VUmc, schrijft in een verklaring:

“Het is een vreselijk nare situatie voor alle betrokkenen. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van de overleden patiënt.”

Het ziekenhuis stelt een onderzoek in en zal afhankelijk van de resultaten ook maatregelen treffen. Het academische ziekenhuis VUmc is vorig jaar juni samen gegaan met het eveneens Amsterdamse AMC. Samen vormen ze onder de naam Amsterdam UMC het grootste universitaire medische centrum in Nederland met een gezamenlijke omzet van 9 miljard euro en 16.000 medewerkers.