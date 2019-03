Opnieuw protesteren duizenden Algerijnen tegen president Bouteflika

Tienduizenden Algerijnen hebben zich vrijdag verzameld in hoofdstad Algiers en andere steden voor nieuwe protesten tegen het bewind van de zittende president Abdelaziz Bouteflika (82). Vooralsnog lijken de protesten, net als de voorgaande, vreedzaam te verlopen. De politie en andere veiligheidsdiensten zijn massaal uitgerukt, meldt persbureau Reuters.

De afgelopen weken vonden vele protesten plaats nadat Bouteflika, die sinds 1999 aan de macht is, zich kandidaat stelde voor een vijfde termijn. Maandag zag hij af van zijn herverkiezing. Hij stelde de verkiezingen van 18 april wel uit, zodat er een nieuwe grondwet kan worden opgesteld. Zijn vierde termijn loopt tot eind april, maar vanwege het uitstel van de verkiezingen zal hij waarschijnlijk langer aanblijven.

Het enthousiasme over Bouteflika’s aangekondigde vertrek was van korte duur. Dinsdag vonden opnieuw demonstraties plaats. Ook werd er gestaakt. De protesterende Algerijnen pleiten voor politieke vernieuwingen, omdat de huidige elite al sinds de jaren vijftig de macht heeft en vernieuwingen tegenhoudt.

‘Verleden tijd’

Ook binnen Bouteflika’s eigen FLN (Front de Liberation Nationale) lijken sommige partijgenoten om zijn vertrek te vragen. Een prominente partijgenoot van Bouteflika zei de demonstranten te steunen en noemde hem donderdag tijdens een tv-interview “verleden tijd”. De FLN beloofde de Algerijnen afgelopen weken al met politieke vernieuwingen te komen, in de hoop de rust in het land te bewaren.

Lees ook een interview met Samir Yahiaoui, een van de oprichters van de in 2014 begonnen Algerijnse burgerbeweging Ibtykar: “De Algerijnse Lente zal een échte lente zijn, bloeiend”

De nieuwe premier Noureddine Bedoui, die afgelopen maandag aantrad, liet donderdag weten een voorlopige technocratische regering te vormen en vroeg daarbij om samenwerking met de oppositie.

Volgens veel Algerijnen is Bouteflika’s gezondheid te zwak voor het presidentschap. Hij verbleef onlangs twee weken in een Zwitsers ziekenhuis voor “medische onderzoeken”. In 2013 werd hij door een beroerte getroffen en hij is zelden in het openbaar te zien.