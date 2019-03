Op sokken loopt Femke Halsema tussen de geknielde mannen

Voor de Al Kabir-moskee in Amsterdam staan tijdens het vrijdaggebed twee politieagenten. Normaal gesproken heeft de moskee volgens vrijwilliger Najem Oulad Ali alleen „bescheiden” camerabeveiliging. De door het gemeentebestuur aangekondigde veiligheidsmaatregelen laten te lang op zich wachten, vindt hij. „Met alle respect voor de burgemeester: ik vind dat het stroperig gaat. Als je hebt ontdekt dat er extra maatregelen nodig zijn, moet je gelijk actie ondernemen. Ik zie daar nog niets van terug.”

De extra agenten in Amsterdam zijn vandaag ingezet vanwege de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Zeker 49 mensen kwamen hierbij om het leven en tientallen raakten gewond, van wie twintig ernstig.

‘Niet meer veilig’

Aan de Amsterdamse Weesperzijde druppelen vrijdagmiddag rond half een steeds meer bezoekers de moskee binnen. In het vrouwendeel is al een groepje aan het bidden. Fatima Abila (60) heeft de beelden uit Nieuw-Zeeland ’s ochtends gezien. Even overwoog ze om vandaag niet naar de moskee te gaan. „Ik ben bang, want je weet niet wie er binnenkomt.” Uiteindelijk besloot ze toch te komen. „Ik dacht: ik ga gewoon; het kan ook thuis gebeuren.” Ook Abila vindt dat er extra maatregelen nodig zijn. „Het is niet meer veilig. Nu is er alleen tijdens de Ramadan bewaking.”

Lees ook: Wereldwijd extra beveiliging moskeeën na aanslagen Nieuw-Zeeland

Vlak voor aanvang van de preek komt burgemeester Femke Halsema de moskee binnen. Op haar sokken loopt Halsema tussen de geknielde mannen naar de microfoon. Sommige mannen pakken hun telefoon en beginnen te filmen. Nadat een vrijwilliger de burgemeester in het Arabisch heeft aangekondigd, krijgt ze de microfoon aangereikt. „Toen ik vanochtend wakker werd en las over de verschrikkelijke aanslag in Nieuw-Zeeland, dacht ik aan u”, zegt ze. „Ik weet dat deze aanslag, die zo zinloos is en zo gericht tegen moslims, u bang maakt. Ik wil dat u weet: wij zijn met u. Er is extra politie op straat, we zijn alert.” Tientallen mannen klappen.

De roep om extra beveiliging van gebedshuizen klinkt door de toename van haatacties steeds luider. Begin deze maand nog bij de Haagse As Soennah-moskee. Voor de ingang was een pop geplaatst die de profeet Mohammed moest voorstellen. Op een spandoek ernaast de tekst: „Profeet Mohammed kinderneuker”. Vanwege dit soort incidenten besloot burgemeester Halsema eind januari om gebedshuizen te gaan beveiligen. „We zijn ermee bezig”, bevestigt ze deze vrijdag bij de Al Kabir-moskee.

Geduld hebben

Voor enkele bezoekers van het vrijdaggebed is het bericht van de burgemeester nieuw. Zij hebben nog niet van de aanslag gehoord en denken dat de burgemeester een bezoek brengt vanwege de onrust in Urk. Hier belaagden afgelopen week zo'n honderd jongeren een Marokkaans gezin. Toch is het goed dat ze is langsgekomen, vindt bezoeker Lahcen Elidrissi (52). „Haar woorden zijn positief, en ik ga er vanuit dat zij ze ook in praktijk brengt.”

Ook de imam van de Al Kabir-moskee staat vandaag stil bij de aanslag, vertelt hij terwijl de menigte weer naar buiten schuifelt. „Het is zeer pijnlijk nieuws, bijna niet te bevatten.” In zijn preek heeft hij de bezoekers op het hart gedrukt niet met agressie te reageren. „Moslims moeten geduld hebben en smeken dat het niet nog een keer gebeurt. Onze profeet Mohammed heeft gezegd dat wij te allen tijde geduld moeten hebben.”