Ooggetuigen over de aanslag in Christchurch

Bij de terreuraanslagen tijdens het middaggebed in twee moskeeën in Christchurch vielen vrijdag zeker 49 doden en raakten minstens twintig mensen ernstig gewond. Het is nog niet bekendgemaakt wie de slachtoffers zijn. Via de Nieuw-Zeelandse en internationale media komen er ooggetuigenverslagen naar buiten van de overlevenden van de schietpartij.

“Het was heel vredig, rustig en stil zoals gewoonlijk wanneer de preek begint. Je kon een speld horen vallen”, zei Farid Ahmed voor de Al Noor-moskee tegen ABC News.

“Toen begon ineens het schieten. Het begon in de grootste gebedsruimte. Ik was in een zijkamer toen mensen kwamen mijn kamer binnenrennen. Ik zag dat sommigen bloed op hun lichaam hadden en mank liepen, toen wist ik dat het heel serieus was.”

Blote voeten

Nog op hun blote voeten portretteerde The New Zealand Herald verschillende overlevenden na de schietpartij in de Al Noor-moskee. In deze grootste islamitische gebedsruimte van de stad waren op het moment van de aanslag zeker tweehonderd mensen aan het bidden. Meer dan veertig mensen kwamen bij deze gebedsplaats om het leven. De 54-jarige Noor Hamzah wist weg te rennen en verstopte zich achter geparkeerde auto’s tot de politie aankwam. Later, toen hij door het raam van de moskee keek, zag hij “stapels mensenlichamen”. Hamzah studeerde in Nieuw-Zeeland in de jaren tachtig, en emigreerde uit Maleisië naar Nieuw-Zeeland in 1998.

Een vierjarig jongetje raakte ernstig gewond, meldt The Sydney Morning Herald (SMH). Eén ooggetuige vertelt tegen SMH dat de schutter binnen kwam lopen en als eerst het vuur opende op de ouderen die achterin de gebedsruimte op stoelen zaten. De stoelen zijn voor mensen die niet kunnen knielen tijdens het gebed.

Een veertienjarige ooggetuige verklaarde tegenover The New Zealand Herald dat het gebed net begonnen was toen hij meerdere geweerschoten hoorde. “Ik dacht dat het bouwwerkzaamheden waren of zoiets, toen begonnen mensen allemaal te rennen en te schreeuwen”, zei de middelbare scholier van Maleisische afkomst. Zijn oom is één van de zes mensen die hij kent die zijn geraakt door de kogels.

“Ik rende zo snel ik kon, over het hek naar het park, zonder te stoppen”, zei de jongen. “De geweerschoten klonken als pop, pop, pop, ik hoorde er meer dan vijftig.”

Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Er zijn vier personen aangehouden. Eén van hen is een schutter met een extreem-rechts motief.

Bengaals cricketteam

In Christchurch zijn in totaal drie moskeeën en islamitische gebedsruimtes. In de stad met zo’n 1,8 miljoen inwoners hangt iets meer dan 1 procent van de bevolking het islamitische geloof aan - dit zijn veelal immigranten. De Al Noor-moskee is deels in handen van Somaliërs. Bij de schietpartij zijn zeker vier Somaliërs omgekomen, meldt de Britse omroep BBC. Op de website van de brandweer van Christchurch staan 88 namen van vermist gemelde personen. Sommige namen staan er meermaals in, anderen zijn groen gemarkeerd: “Ik leef”.

Het overzicht met namen en geboorteplaatsen schetst een beeld van de mensen die bijeenkwamen om te bidden in de moskee. Het zijn veelal Nieuw-Zeelanders met een migratieachtergrond uit Indonesië, India, Afghanistan, Pakistan, Egypte, Turkije en andere landen. Ook was er een Bengaals cricketteam aanwezig bij het gebed in één van de twee moskeeën. Deze sporters wisten allen veilig weg te komen. Wel zijn er drie andere mensen uit Bangladesh omgekomen en is er nog één vermist, meldt persbureau Reuters.

Syrische vluchtelingen

Onder de slachtoffers waren ook vluchtelingen uit Syrië. Er zijn ook Syrische kinderen gewond geraakt bij de terreurdaad, zegt een woordvoerder van de belangengroep Syrian Solidarity New Zealand tegen het televisieprogramma NewsHub.

“Het is diep bedroevend om te bedenken dat deze vluchtelingen helemaal uit Syrië naar Nieuw-Zeeland zijn gekomen, in de veronderstelling dat het hier veilig was”, zegt een woordvoerder van Syrian Solidarity New Zealand tegen het televisieprogramma NewsHub.