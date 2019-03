American Gods en andere series van week 11

American Gods 2

Het eerste seizoen van American Gods was een visueel feest. Na veel chaos achter de schermen is het tweede seizoen van de complexe tv-serie eindelijk begonnen. Nog steeds staat de strijd tussen oude en nieuwe goden in de VS centraal. De beelden zijn nog steeds indrukwekkend, maar het verhaal vliegt in de eerste afleveringen alle kanten op. Met Ian McShane als oude god en Emily Browning als dode vrouw die niet helemaal dood is.

Amazon Prime Video, acht afleveringen (elke maandag een nieuwe).

Over Water

Een Vlaamse misdaadserie over een aan lager wal geraakte tv-presentator die zijn leven op orde probeert te krijgen met een baantje in de Antwerpse haven. Dat lukt niet. Hij komt terecht in de wereld van misdaad en cocaïne. Haalde goede kijkcijfers in België.

NPO Start Plus, tien afleveringen.

Turn Up Charlie

In deze luchtige comedy speelt Idris Elba een dj die door gebrek aan succes oppas wordt. Elba, bloedserieus in series als The Wire en Luther, wil hier zijn komische kant laten zien.

Netflix, acht afleveringen.

Love, Death and Robots

Een bizarre animatieserie voor volwassenen uit de koker van David Fincher. Iedere korte aflevering vertelt een scifi-verhaal in een andere animatiestijl.

Netflix, achttien afleveringen.

The Disappearance of Madeleine McCann

Een documentaireserie over de in 2007 in Portugal verdwenen peuter Maddie McCann. De reeks kreeg vooraf al kritiek en de ouders van McCann weigerden iedere medewerking.

Netflix, acht afleveringen.