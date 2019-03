OM sluit zaak bedreiging burgemeester Wil Houben

De twee mannen die verdacht werden van het met een pistool bedreigen van Wil Houben (VVD), de burgemeester van de Limburgse gemeente Voerendaal, worden niet vervolgd. Justitie heeft te weinig bewijs. Omdat er verder geen aanwijzingen zijn, is het onderzoek nu gesloten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in De Limburger.

Op 26 februari vorig jaar werd burgemeester Houben onderweg naar zijn werk bedreigd met een vuurwapen. Langs de kant van de weg dook een gemaskerde man op, die het wapen op hem richtte. Houben reed daarop snel weg.

Brandstichting

In augustus werden de twee verdachten aangehouden op verdenking van de bedreiging. Gelijktijdig werden ze in verband gebracht met de brandstichting van twee loodsen op een bedrijventerrein in Voerendaal, een aantal weken na het wapenincident. Het OM vermoedde dat achter de twee misdrijven dezelfde daders schuilgingen. De loodsen waren eigendom van de twee mannen maar zouden kort na de brand in opdracht van de belastingdienst geveild gaan worden. De gemeente zou ze hierbij mogelijk gaan kopen.

Volgens De Limburger worden de mannen mogelijk nog wel voor andere feiten vervolgd. Zo zouden bij een inval in hun woonkamp hennep, vuurwapens en 100.000 euro zijn aangetroffen.

De bedreiging van Houben werd vorig jaar landelijk nieuws. Bedreiging van lokale politici en burgemeesters komt de afgelopen jaren steeds meer voor. In respons kondigde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) aan een speciaal team op te richten met ervaringsdeskundigen die bedreigingen hebben meegemaakt. Het kabinet besloot afgelopen zomer ook 100 miljoen vrij te maken om de georganiseerde misdaad en de verweving van de onder- en bovenwereld aan te pakken.