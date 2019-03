NRC-correspondent Melle Garschagen wint Herman Wekker Prijs

Melle Garschagen Foto NRC

Journalist Melle Garschagen (36), correspondent voor NRC in het Verenigd Koninkrijk, is vandaag geroemd voor zijn journalistieke werk met de Herman Wekker Prijs. De tweejaarlijkse onderscheiding van het Nationaal Congres Engels wordt sinds 1995 uitgereikt en is bedoeld voor Nederlandse journalisten die zich opvallend goed hebben ingezet voor de verspreiding van informatie over Engelstalige landen en culturen onder het Nederlandse publiek.

Eerdere winnaars zijn onder andere Max Westerman (2003), Eelco Bosch van Rosenthal (2013), Bram Vermeulen (2015) en Arjen van de Horst en Wouter Zwart die in 2017 wonnen.

De jury prijst Garschagen om zijn berichtgeving over de Brexit waar hij de lezer en kijker de afgelopen drie jaar bijna zonder onderbreking van op de hoogte hield. Dit deed hij volgens de jury met verschillende, innovatieve nieuwe vormen van verslaggeving waarbij hij een brug weet te slaan tussen oude en nieuwe media.

Zo beantwoordde Garschagen via Facebook vragen van lezers van NRC over de start van het onderhandelingsproces van de Brexit met de Europese Unie in maart 2017.

Vanwege de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk kon Garschagen, verblijvend in Londen, niet bij de prijsuitreiking zijn.