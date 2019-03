Noord-Korea zinspeelt op einde gesprekken met VS

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un besluit binnenkort of hij nog wel verder wil praten met de Verenigde Staten. Ook overweegt hij de tests met kernwapens en ballistische raketten voort te zetten. Dat heeft de Noord-Koreaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken Choe Son-hui vrijdag laten weten op een persconferentie in Pyongyang, waarbij onder meer de persbureaus AP en Tass aanwezig waren.

Volgens Choe is Kim ontmoedigd door de mislukte topontmoeting met president Donald Trump, vorige maand in Vietnam. De leider zou verrast zijn door de “vijandige en wantrouwige” houding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en Trumps veiligheidsadviseur John Bolton. “Zij zaten constructieve onderhandelingen in de weg”, aldus Choe. Daarnaast hadden de VS het volgens haar “te druk met hun eigen politieke belangen”. “Ze waren niet echt van plan resultaat te boeken.”

De verhouding tussen Trump en Kim is desondanks nog altijd goed, zei Choe. “Hun onderlinge klik is wonderbaarlijk mooi.” De onderminister voegde toe dat Trump tijdens de gesprekken in Hanoi toeschietelijker was dan Pompeo en Bolton.

Gesprekken stukgelopen

Trump en Kim onderhandelden in Vietnam over Noord-Koreaanse denuclearisering - de belangrijkste Amerikaanse eis - en over het in ruil daarvoor opheffen van de sancties tegen Pyongyang. De gesprekken liepen echter voortijdig stuk. De leiders ondertekenden geen slotverklaring en gingen eerder naar huis. Achteraf ontstond bovendien onenigheid, doordat de VS ten onrechte zeiden dat Noord-Korea om het schrappen van álle sancties gevraagd had. Later gaf Washington toe dat dit niet zo was.

Choe zei vrijdag dat de VS de sancties pas willen opheffen als Noord-Korea zijn kernwapens heeft afgedankt - “een absurde gedachtenkronkel”, aldus de onderminister. “Ik wil duidelijk maken dat deze gangsterachtige opstelling van de VS uiteindelijk de situatie in gevaar brengt. We zijn niet van plan om op enige wijze een compromis te sluiten met de VS, en al helemaal niet om op deze manier door te gaan met onderhandelingen.”

Deskundigen waren voorafgaand aan de top al sceptisch over de kans dat Trump en Kim succes zouden boeken. Het is onwaarschijnlijk dat Noord-Korea zijn kernwapens ooit echt zal opgeven, omdat ze een cruciale ‘verzekeringspolis’ zijn voor het regime.

Vorige week bleek uit satellietbeelden dat Noord-Korea mogelijk bezig is met de voorbereidingen van een raketlancering. Het land deed dat voor het laatst in november 2017. De raket die het toen afschoot, had voldoende bereik om naar de VS te vliegen. Een paar maanden na de test begon de toenadering tussen Kim en Trump die uiteindelijk leidde tot twee ontmoetingen tussen de leiders.