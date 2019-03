Meisjes weten waarom Nielson de beste Nederlande pop van nu maakt

Pop Nielson. Gehoord 14/3 Paradiso Amsterdam. Herhaling 19/4 Paaspop Schijndel, zie www.nielsonair.nl ●●●●●

Nielson begrijpt de kracht van een eenvoudig popliedje. Het mag schaamteloos romantisch zijn in de wereld van Niels Littooij, die nooit aan The Voice heeft willen meedoen omdat hij na zijn studie aan de Herman Brood Academie liever zijn eigen liedjes schreef. Eigenlijk wilde hij rapper worden. Hij ontdekte zijn zangstem en heeft niet meer teruggekeken nadat hij in 2012 zijn eerste hit had met ‘Beauty en de Brains’. Meedoen aan Wie is de Mol had hij voor zijn populariteit niet nodig. Hij verloor, nadat hij eervol de finale haalde.

De meisjes snappen de romantiek in Nielsons teksten, van de harde smart in ‘IJskoud’ tot de bange liefde van ‘Diamant’, het titelnummer van zijn recent verschenen derde album.



In een uitverkocht Paradiso voldeed de doodgewone zanger uit Dordrecht al meteen aan het belangrijkste festivalcriterium, namelijk dat de zaal bij het eerste nummer tot aan de achterste rijen in bewegen kwam.

Er zit wat autotune bij Nielsons zang en dat maakt de muziek helemaal van nu, ook bij zijn optreden waar het effect subtiel wordt bijgemixt via de achtergrondzang. Hij heeft een fantastische liveband waarvan de ritmesectie speciale vermelding verdient. Je verwacht het niet bij een artiest die zo nadrukkelijk ‘pop’ is als Nielson, maar zijn nerdy bassist en de fanatieke drummer met het omgekeerde basebalpetje zijn samen zo funky als de kont van een orang oetan.

Welke andere zanger kan een publiek dat voornamelijk uit jonge meisjes bestaat zo jazzy laten meezingen met de tegenmaatse syncopen uit ‘Ook Als Het Niet Over Rozen Gaat’? Er zitten veel van dat soort slimmigheden in Nielsons muziek, zoals de hookline’ van ‘Hoe’ die simpelweg bestaat uit het onweerstaanbare melodietje ‘hoehoe, hoehoe.’ De meisjes weten waarom dit de beste Nederlandstalige popmuziek van nu is.