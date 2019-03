Max Verstappen: overtuigd dat Honda de juiste keuze is

In een seizoen waarin McLaren voor het derde jaar op rij met een motor van hun makelij in een pruttelende grasmaaier in de Formule 1 reed, overtuigde een bezoek aan de Honda-fabriek Max Verstappen juist van hun kwaliteit. Ergens in de tweede helft van 2017, het Japanse Sakura, teamuitje met Red Bull. „Het zag er daar heel mooi uit.”

Was het idee toen: we gaan kijken wat onze opties zijn? Of was het al serieuzer?

„Nou ja, wij wilden vooruit. We wisten dat dat met Renault een lastig verhaal zou worden, en Honda maakte stappen. Het was moeilijk inschatten waaraan het lag dat het niet goed ging met McLaren. Of dat nou hun auto was, of de motor van Honda. Je wilt zelf zien hoe professioneel ze zijn. Als je dan zag wat ze daar hebben staan, dan snapte je gewoon niet waarom het eigenlijk nog niet zo goed ging. Want ze hadden álles, het beste van het beste.”

Verstappen (21) vertelt over de totstandkoming van de samenwerking die door iedereen buiten de Red Bull-familie als een riskante gok voor een topteam als het zijne werd gezien. Zijn twee testweken met de ‘RB15’ zitten er dan op, volgens het team de beste en duurste auto die ze ooit hebben gemaakt. De eerste echte ronden met de motor van Honda, de eerste race is zondag in Melbourne. Het is een samenwerking die van Red Bull weer een kampioensteam moet maken en van Verstappen wellicht de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1.

Die samenwerking leek zo onlogisch. 2017, het jaar van het fabrieksbezoek, was voor McLaren en Honda een stap terug in plaats van vooruit. Naar verluidt hadden de Japanners, de grootste motorfabrikant ter wereld, honderd miljoen per jaar geïnvesteerd om met McLaren de succesvolle samenwerking uit de jaren tachtig te doen herleven. Toen won de McLaren-Honda-combinatie vier wereldtitels met Alain Prost (eenmaal) en Ayrton Senna (driemaal).

Maar de vijf jaar die Honda uit de Formule 1 was weggeweest door de economische crisis, bleek te lang. De overstap naar de turbohybridemotoren in 2014, van V8 naar V6, was de Japanners te machtig. De achterstand was te groot. Na de race in Singapore in 2017, een jaar waarin McLaren het op één na slechtste team werd, maakte het team bekend de samenwerking met Honda te beëindigen. Het gezichtsverlies voor beide merken was genoeg geweest.

Datzelfde jaar werd intussen een breekpunt in de relatie van Verstappens Red Bull met motorleverancier Renault. Vier wereldtitels wonnen ze samen: 2010, 2011, 2012, 2013. Maar na de intrede van het turbohybridetijdperk verloor Renault de slag en kwam het qua pure snelheid niet meer op gelijke hoogte met Ferrari en Mercedes. 2017 was ook nog eens dieptepunt qua betrouwbaarheid. Verstappen uitte meermaals zijn frustratie. Een sprookjeshuwelijk zou uitlopen op een vechtscheiding. „Niemand weet wat er allemaal de afgelopen jaren is gebeurd, dingen waardoor je enorm gefrustreerd raakt. Ik wil Renault ook niet afzeiken, dus ik ga niet vertellen wat…”

Maar het is veel meer dan de buitenwereld meekreeg?

„Ja. Jullie hebben maar vijf procent gehoord.”

Maar wat moest Red Bull dan? Mercedes ging die winnende motor niet aan een team leveren dat met Adrian Newey misschien wel de beste chassis-ontwerper van de Formule 1 in dienst heeft. Ook Ferrari peinsde er niet over. Bleef over: na 2018 toch doorgaan met Renault, waarmee het contract na dat seizoen afliep, of gaan voor Honda.

Voordeel: Red Bull zou voor het eerst in het 14-jarige bestaan geen klant meer zijn van een motorleverancier, maar de facto een fabrieksteam. Dat is goedkoper en de samenwerking is nauwer; Red Bull zou meer betrokken zijn bij het proces en zo het chassis beter kunnen laten aansluiten op de motor. En er was geld: bij Honda, bij Red Bull, waar multimiljardair Dieter Mateschitz de baas is. Nadeel: die pijnlijke drie jaar met McLaren.

Toen McLaren aankondigde Honda in te ruilen voor Renault, werd bekend dat Honda de motoren aan Toro Rosso zou leveren. Dat zusterteam van Red Bull zou in 2018 de ideale testomgeving worden. En Honda wilde zich bewijzen.

Het team verraste al snel met een vierde plek in Bahrein voor Pierre Gasly, inmiddels de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Het was pas de tweede race van het jaar, en zo hoog was Honda met McLaren de drie jaar ervoor nooit geëindigd. Gasly werd ook knap zevende in Monaco.

Maar volgens Verstappen was het beslissende moment de race in Canada. Toen wisten hij en het team dat Honda de juiste keuze zou zijn. De Japanners beloofden met een ambitieuze upgrade meer dan 30 pk extra – en dat lukte. Zo leidden de gesprekken, die volgens teambaas Christian Horner destijds waren begonnen in een Japanse McDonald’s, tot een daadwerkelijke deal: een tweejarig contract, tot en met 2020.

Wat is uiteindelijk de doorslaggevende factor geweest voor de keuze?

„Eerst keken we natuurlijk bij Toro Rosso, hoe het daar verliep, en iedereen was daar heel positief over. Natuurlijk hebben ze veel motoren gebruikt het afgelopen jaar [acht, veruit het hoogste aantal van het veld], maar daarvan was veel puur ontwikkeling. Het maakte toch niet zoveel uit daar, dus om dan de ontwikkeling te pushen, was alleen maar goed.”

Heb jij zelf veel overtuiging nodig gehad, na al die slechte jaren?

Na even twijfelen: „Niet echt heel veel. Het kon gewoon niet zo zijn dat met wat ik had gezien in Japan, ze geen motor kunnen bouwen.”

Wat was er zo bijzonder?

„Ik heb het natuurlijk bij Renault gezien en daarna bij Honda.”

En het verschil was?

„Veel. Ik ga niemand afzeiken, maar het was gewoon heel veel.

Waar zit dat dan in: je zag meer mensen, het oogde moderner?

„Heel modern. Ze hadden alles wat je nodig hebt om te winnen.”

Achteraf zeg je: het lag misschien toch aan McLaren, die mislukte samenwerking?

„Nee, dat zou ik niet zeggen. Ze moesten beide veel leren. Maar je zag vorig jaar dat McLaren met Renault niet heel veel vooruit is gegaan.”

Honda had de zaken op orde gekregen, zo schreef de officiële Formule 1-site eind vorig jaar ook. Een nieuwe managementstructuur bleek een impuls. Het hoofd van het F1-project, Yusuke Hasegawa, werd vervangen door twee mensen: Toyoharu Tanabe ging het racegedeelte op het circuit overzien, Yasuaki Asaki richtte zich op de ontwikkeling van de motor in de fabriek in Japan. Daarnaast had Honda in die fabriek stappen gemaakt met de correlatie: resultaten op het circuit kwamen in tegenstelling tot het verleden overeen met de tests in de fabriek.

Sinds Honda en Red Bull elkaar hebben gevonden, is er niets dan openlijke liefde. Grootspraak zelfs, zeker van teamadviseur Helmut Marko. Die zei eind 2018 al dat Honda op gelijke hoogte met Renault was gekomen. Tijdens de testweken zei hij dat Red Bull Mercedes voorbij was. Teambaas Horner loofde de integratie van de motor in het chassis – die lag erin „als een Zwitsers uurwerk”.

Over pk’s werd niet specifiek gepraat, maar Verstappen vóélde dat de Red Bull sneller was. En Honda heeft voor een ‘partymodus’ gezorgd, zoals Ferrari en Mercedes al jaren hebben in de beslissende fase van de kwalificatie; zo kan de motor voor een ultieme snelle ronde nét dat beetje extra worden opgeschroefd.

Verstappen looft ook de cultuur bij Honda. „Heel rustig, geconcentreerd. Iedereen doet zijn eigen job. Je hoort de mensen weinig, maar ze zijn wel bezig om alles voor elkaar te krijgen. Dat vind ik mooi om te zien.” Enthousiaster: „Daar kunnen Europeanen soms wel wat van leren.”

Hoe belangrijk zal geduld zijn?

„Ik denk sowieso dat dit een meerjarig project is. Ik verwacht ook niet dat we meteen de eerste race meer pk’s hebben dan Ferrari en Mercedes. We zijn net begonnen. Honda heeft alle middelen om het te kunnen: genoeg geld, er is geen limiet. Ze willen alles doen om te winnen en van die mentaliteit houd ik wel.”

Geeft dat een ontspannen gevoel, dat je weet dat het niet meteen móét gebeuren?

„Nou ja, liever gebeurt het wel. Zij willen dat ook. Alleen je weet: er zullen wat dingen misgaan. We gaan ervoor de meeste pk’s uit de motor te halen, dus dan kan dat gebeuren.”

Wanneer zou de samenwerking met Honda mislukt zijn? Als jullie niet kunnen meevechten om de titel, niet de titel winnen? Is er een overwinningsaantal?

„Voor dit seizoen weet je het niet. Maar beide kanten willen winnen, dus dan is het logisch dat je voor de titel wil gaan.”