Israël vergeldt raketten op Tel Aviv met honderd luchtaanvallen

Israël heeft donderdagnacht luchtaanvallen uitgevoerd op honderd Hamas-doelwitten in de Gazastrook, in reactie op de raketaanval op Tel Aviv. Dat meldt het leger vrijdagochtend. Een van de doelwitten zou een bouwplaats voor raketten zijn.

Het is nog niet duidelijk of en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Op sociale media zijn beelden te vinden van grote explosies en rookpluimen in het zuiden van de Gazastrook.

Donderdagavond klonk plots het raketwaarschuwingssysteem in de Israëlische kustplaats Tel Aviv, volgens het Israëlische leger omdat vier raketten vanuit Gaza waren afgevuurd. Het afweersysteem heeft de drie van de vier projectielen geweerd, er vielen voor zover bekend geen gewonden. Hamas heeft betrokkenheid bij de luchtaanvallen ontkend, een aanval op de kuststad zou “de Palestijnse zaak” niet behartigen.

Toch zegt Israël zeker te weten dat de Palestijnse beweging achter de aanval zit. Israël gaat ervan uit dat alle aanvallen vanuit Gaza het werk zijn van Hamas. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Tel Aviv betrokken raakt bij het conflict tussen Israël en Palestina.