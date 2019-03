Ik kijk stiekem naar mannen

Eens in de zoveel tijd verwen ik mezelf. Dan trek ik de gordijnen dicht, hul ik me in een berenvel, vat ik een speer in mijn knuist, spiets ik een bloedend everzwijn aan het spit en kijk ik de hele avond, druipend van het bier en de barbecuesaus, naar RTL7 – de enige échte zender voor mannen in Nederland, zo staat er op hun site – het is er heerlijk.

Er zijn lekkere wijven, Sylvester Stallone mept er mensen in elkaar en de politie arresteert er wegpiraten. Maar er is ook darts (!), de sterkste man van Nederland en vanavond wat mij betreft de ultieme opeenstapeling van al die dingen maar dan met pistolen: Once Upon a Time in the West – dit is écht ‘meer voor mannen’, zoals het motto van RTL7 luidt.

Vroeger werd die boodschap nog met enige ironie gebracht. Toen had presentator Maxim *hartjes* Hartman er een programma waarin de échte man gevierd werd óf volslagen belachelijk gemaakt – dit al naar gelang het IQ van de kijker. Maar tegenwoordig is alles op RTL7 bloedernst geworden: een onverdund, weldadig bad lauwwarme testosteron. En na een avond erin – als jullie beloven het niet verder te vertellen, durf ik dat best op te schrijven – tintelt mijn hele lichaam van de opwinding.

Dat is trouwens serieus wel even belangrijk, dat we dit onder ons houden. Want als bekend wordt dat ik er als vrouw naar kijk is de zender natuurlijk gedoemd. Ik denk dat de mannen die naar RTL7 kijken echt niet zitten te wachten op een lofzang van een vrouw – alsof er ineens een vrouw aan de bar van je favoriete kroeg zit.

De mannen van RTL7 hebben het sowieso wat moeilijk, sinds afgelopen zomer het échte voetbal naar Veronica overstapte. RTL7 heeft nog wel de Europa League, maar ja, dat is toch een beetje voor de net-niet-clubs. Daar kun je echt niet óók nog vrouwen bij gebruiken.

Om over de adverteerders van RTL7 nog maar te zwijgen. Als die erachter komen dat ik geregeld met een volle huiskamer vol vrouwen zit te gillen van het lachen om de reclames bij RTL7 – „kaas voor kerels!!” voor smeerkaas, of „THIS IS HOW EPIC SMELLS” voor mannendeodorant – dan kan de zender natuurlijk helemaal opdoeken.

Er kijken sowieso veel te veel vrouwen naar RTL7: afgelopen januari en februari gemiddeld maar liefst 34 procent van de kijkers, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Het lijkt me niet handig dat dat breder bekend wordt.

En dus kijk ik stiekem naar RTL7, maar gun mij dit geheime pleziertje. Want vrouwenzenders zijn genuanceerd, joh! Blèh. Het is heerlijk om halverwege een romantische komedie op Net5 even op RTL7 te kunnen zien dat je een man ook gewoon op z’n bek kunt slaan in plaats van eeuwig op hem te wachten. Om tijdens het bruidsjurken kijken op TLC even naar Arnold Schwarzenegger te switchen die zijn vijanden gewoon laat ontploffen. Om tijdens een moeilijk gesprek over relaties op RTL8 even te klikken op een paar kroegtijgers die dartspijltjes staan te gooien. Het zou toch doodzonde zijn als die laatste oase van onbedorven mannelijkheid in onze samenleving zou verdwijnen.

RTL7 mag nimmer verloren gaan.

Taaltips via @Japked op Twitter.