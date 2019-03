Hof: twintig maanden cel voor paardenvleesfraudeur Selten

Vleeshandelaar Willy Selten is vrijdag in hoger beroep tot twintig maanden cel veroordeeld vanwege fraude met paardenvlees. Selten verkocht rundvlees, waar hij stiekem goedkoop paardenvlees doorheen had vermengd. De handelaar uit Oss heeft zowel zijn afnemers als consumenten misleid, oordeelde het gerechtshof in Den Bosch.

Het OM eiste vorige week vier jaar gevangenisstraf tegen Selten (49). Volgens het hof was dat te veel. Nadat de fraude in 2013 aan het licht kwam, zijn Seltens twee bedrijven failliet gegaan, heeft hij zijn huis moeten verkopen en een miljoenenschuld opgebouwd. Daarmee is de handelaar zelf ook zwaar getroffen, aldus de raadsheren.

Ook vindt het hof dat de zaak tegen Selten veel te lang heeft geduurd. In 2015 veroordeelde de rechtbank Selten tot 2,5 jaar cel, waarna zowel hij als justitie in hoger beroep gingen.

Grote paardenvleesaffaire

De autoriteiten kwamen de fraude van Selten op het spoor tijdens een grote Europese paardenvleesaffaire. Uit onderzoek bleek dat ook bij Seltens bedrijven in 2011 en 2012 bijna 340.000 kilo paardenvlees was ingekocht, dat vervolgens door de fabrieken werd vermengd met rundvlees. Daarover stond niets in de administratie en op facturen. “De afnemers van het vlees wisten daarom niet beter dan dat zij, zoals zij hadden besteld, rundvlees geleverd kregen”, aldus het hof.

Zelf heeft Selten altijd volgehouden dat er geen opzet in het spel was. Leveranciers zouden hem een partij paardenkadavers hebben opgedrongen, waarna het vlees volgens hem door “administratieve fouten” als rundvlees te boek kwam te staan.

Volgens het hof staat echter wel degelijk vast dat Selten facturen en pakbonnen heeft vervalst. Het rekent de handelaar ook zwaar aan dat het vlees door de fraude niet getraceerd kon worden. Dat was een gevaar voor de volksgezondheid, omdat het in geval van een besmetting niet uit de handel genomen had kunnen worden.

