Hielprik voor pasgeboren baby’s kan vanaf oktober extra ziektes opsporen

De hielprik voor pasgeboren baby’s kan vanaf oktober drie extra aangeboren ziekten detecteren. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer. In totaal test de prik nu op 22 aandoeningen, die jaarlijks bij zo’n tweehonderd kinderen worden gevonden.

Drie stofwisselingsziekten, die ervoor zorgen dat een kind bepaalde voedingsstoffen niet kan verteren, worden aan de test toegevoegd. De ziekten in kwestie hebben soms een dodelijke afloop als ze niet worden behandeld. Als snel bekend wordt dat de baby een van de aandoeningen heeft, kan het kind bijvoorbeeld een speciaal dieet volgen. Een normaal leven is daardoor vaak mogelijk.

Uitbreiding

Blokhuis maakte eind 2017 al bekend dat hij het aantal aandoeningen dat de hielprik kan opsporen wil uitbreiden naar ruim dertig. De toevoegingen die hij vrijdag aankondigde, zijn de eerste die daadwerkelijk worden gerealiseerd. In 2022 moet de uitbreiding klaar zijn.

DNA-onderzoek wordt nu amper nog gebruikt bij de hielprik. Op die manier kunnen baby’s op nog veel meer ziekten worden gescreend

Volgens de staatssecretaris zijn de resultaten van de nieuwe tests “indrukwekkend”.

“Met deze uitbreiding en de uitbreidingen van de hielprikscreening die nog volgen, kunnen we ieder jaar nog 20-40 kinderen extra tijdig de juiste hulp bieden.”

De hielprik is in Nederland sinds 1974 gratis beschikbaar voor elk pasgeboren kind. Bij de test, in de eerste week na de geboorte, wordt via een prikje in de hiel van de baby bloed afgenomen. Dat gebeurt bij de ouders thuis. Deelname is vrijwillig, maar 99 procent van de ouders doet volgens Blokhuis mee.