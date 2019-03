Haagse Zaken: Dit worden de verkiezingen van de verliezers

Wat opvalt is dat het verlies van de VVD - in tegenstelling tot coalitiegenoten D66 en CDA - lijkt mee te gaan vallen. De politieke redactie van NRC belde bijna driehonderd actieve VVD-leden in de gemeenten en provincies. Tweederde van de ondervraagden gaf aan dat de houdbaarheidsdatum van premier Mark Rutte nadert. Over Klaas Dijkhof zijn ze juist erg enthousiast. Politiek redacteuren Barbara Rijlaarsdam, Mark Lievisse Adriaanse en Petra de Koning over de andere resultaten uit dit onderzoek en wat hen is op gevallen in de campagne tot nu toe.

