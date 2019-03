Speelgoedketen Intertoys sluit nog eens tientallen winkels

Speelgoedketen Intertoys gaat nog eens tientallen winkels sluiten. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Vorige week was al bekend geworden dat 90 van de in totaal 386 winkels dicht gingen. Daar komen er nu nog ruim 60 bij. De winkels sluiten uiterlijk over twee maanden hun deuren. Intertoys ging vorige maand failliet. Vorige week werd bekend dat de Portugese investeerder Green Swan een doorstart met de speelgoedketen maakt. Toen werd ook duidelijk dat 90 winkels gingen sluiten. Mogelijk zouden het er nog meer worden, zei Intertoys. Toen Intertoys bankroet ging, had het 386 winkels. 286 daarvan waren eigen filialen. (NRC).