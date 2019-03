Wereldwijd extra beveiliging moskeeën na aanslagen Nieuw-Zeeland

Op overheidsgebouwen in Amsterdam wordt vrijdag de Nieuw-Zeelandse vlag halfstok gehesen. Ambtenaren en agenten hebben daarnaast extra aandacht voor het middag- en avondgebed. Dat heeft burgemeester Femke Halsema bekendgemaakt, na de bloedige aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland vrijdag. Zelf zal ze een middaggebed in de hoofdstad bijwonen.

In onder meer Frankrijk, Bangladesh en de Britse hoofdstad Londen worden moskeeën vrijdag ook extra beveiligd tijdens het gebed. De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg laat weten dat “lokale autoriteiten alert zijn en blijven rondom moskeeën”. Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd: vier op een schaal van vijf.

‘Hartverscheurend’

In Frankrijk zal worden gepatrouilleerd rondom moskeeën, heeft minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner aangekondigd via Twitter. In Frankrijk woont het grootste aantal moslims van alle landen in West-Europa. De Franse president Emmanuel Macron heeft de aanslagen in Christchurch veroordeeld.

Burgemeester Sadiq Khan van Londen heeft de aanslagen in een verklaring als hartverscheurend omschreven, en de inwoners van zijn stad ervan verzekerd dat de politie voorlopig “zichtbaar aanwezig” zal zijn bij moskeeën. Ook in de Amerikaanse steden als Los Angeles en San Francisco is extra politiecontrole bij moskeeën.

Bij aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zijn vrijdag zeker 49 doden gevallen. Het is de dodelijkste schietpartij in Nieuw-Zeeland ooit

Moskeeën in Nederland

Saïd Boharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), waar bijna tachtig gebedshuizen bij zijn aangesloten, spreekt tegen persbureau ANP de hoop uit dat er meer aandacht komt voor de beveiliging van moskeeën in Nederland.

In Amsterdam is de beveiliging al wel aangescherpt, sinds eind januari. Boharrou: “Dit is een verschrikkelijke aanslag. We houden er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren. Tijdens het gebed zullen we solidariteit betuigen.” Imam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam Nieuw-West heeft de Nederlandse autoriteiten opgeroepen tot extra beveiliging: “Deze aanslag is een aanslag op ons allemaal.”

Internationale reacties op aanslagen

Verschillende regeringsleiders hebben hun afschuw over de aanslagen uitgesproken. Premier Rutte liet vrijdagochtend via Twitter weten geschokt te zijn. Hij heeft zijn condoleances overgebracht aan zijn Nieuw-Zeelandse collega Jacinda Ardern. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders betrokken waren bij de aanslagen.

Een woordvoerder van de Turkse president Erdogan heeft op Twitter de “racistische en fascistoïde” aanslag veroordeeld. “Deze laffe daad laat zien hoe anti-moslimretoriek kan leiden tot moorden. De wereld moet zich uitspreken over deze islamofobe haat.” President van de Europese raad Donald Tusk schrijft op Twitter dat de aanslag niets af zal doen aan het tolerante imago van Nieuw-Zeeland, en dat het land op de solidariteit van Europa kan rekenen. Volgens de Pakistaanse premier Imran Khan laten de aanslagen zien “dat terrorisme geen religie kent”.

Ook de internationale Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) heeft verafschuwd gereageerd op de aanslagen. Volgens de OIS zijn “moslims over heel de wereld geschokt en gepijnigd”. De aanslagen moeten volgens de koepelorganisatie voor 57 islamitische landen gezien worden als “nog een aanwijzing voor de gevaren van haat, intolerantie en islamofobie”.

Het Bengaalse consulaat in Auckland heeft vrijdag bekendgemaakt dat bij de aanslagen drie Bengalen zijn omgekomen, en vier anderen gewond raakten. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, gingen honderden mensen na afloop van het vrijdaggebed de straat op, waar ze “Allahu Akbar” riepen. “We zullen het bloedvergieten van moslims niet voor niets laten zijn”, zei een demonstrant tegen persbureau Reuters.