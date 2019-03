Een WK in futuristisch Astana

Het WK voor landenteams, een wedstrijd voor tien landen, werd de afgelopen weken gespeeld in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Ik snuffelde op internet om te kijken hoe het daar is en vond een artikel van de Volkskrantjournalist Olaf Tempelman, die de in snel tempo uit de grond gestampte stad beschreef als een combinatie van Dubai, Versailles en Disneyland.

Geen gezellige stad, maar het deed me plezier om te lezen dat ze daar net als bij ons al bijnamen hadden verzonnen voor hun futuristische megatorens. Een gebouw dat in een reisgids decent de Banaan werd genoemd, heette in de volksmond de Gele Dildo. Er is ook een Bloemkool. Hoe het International Financial Centre, waar het WK was, door de inwoners wordt genoemd, weet ik niet.

Er werd verwacht dat het bij dat WK tussen Rusland en China zou gaan, vooral omdat de Verenigde Staten hun beste mensen niet hadden meegenomen. Die namen rust voor het Amerikaans kampioenschap, dat maandag geopend wordt in St. Louis, de burcht van hun financiële weldoener Rex Sinquefield.

Hadden ze niet ook in Astana de Amerikaanse vlag kunnen verdedigen? Ik moest denken aan een woordenwisseling van lang geleden tijdens een landenwedstrijd, toen onze teamleider zei: „Denk eraan, Kick, je speelt voor je land en niet voor jezelf.” Kick Langeweg zei toen: „Laat u mij nou maar voor mezelf spelen, dan gaat het vast beter.” Zo denken de Amerikaanse topspelers er ook over.

Het WK werd met overmacht gewonnen door Rusland. De verrassing was dat niet China of India tweede werd, maar Engeland. Wie de laatste tijd geen hoge dunk van de Engelsen had, rekende buiten de Engelse schakers. Een van hun teamleden was Jonathan Speelman, die al in 1984 eens zilver had gewonnen met Engeland in een olympiade. Je kunt het lang volhouden als schaker.

Baskaran Adhiban, de winnaar van de volgende partij, kennen we uit het Tatatoernooi in Wijk aan Zee van 2017, toen hij met de laagste rating van alle deelnemers gedeeld derde werd, en uit het toernooi van 2018, toen hij dertiende werd.

Hij is dus wisselvallig. Uit interviews en foto’s van hem spreekt altijd grote levenslust, net als uit zijn partijen.

Baskaran Adhiban (India) - Nils Grandelius (Zweden), WK landenteams Astana 2019

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 Lc5 5. 0-0 d6 6. c3 h6 7. Te1 0-0 8. Pbd2 a5 9. Pf1 Le6 10. Lb5 Pe7 11. d4 exd4 12. cxd4 Lb6 13. Pg3 d5 Scherp. Zwart offert tijdelijk een pion. 14. e5 Pe4 15. Pxe4 dxe4 16. Txe4 c5 17. Ld3 Lf5 18. Tf4 Lxd3 19. Dxd3 cxd4 Zwart heeft zijn pion terug, omdat 20. Pxd4 Pg6 21. Te4 Pg6 slecht is voor wit. 20. Tg4 Maar wit heeft intussen zijn toren in de aanval gebracht. 20...Dd7 21. h3 De6 22. Ld2 Tad8 23. Te1 Pf5 24. Lg5

Zie diagram

Een venijnig stukoffer. Als zwart het weigert met 24...Td5 zet wit de aanval met 25. Lf6 voort. 24...hxg5 25. Pxg5 Dc8 26. Tf4 g6 27. g4 Pe7 Eén fout en het is gebeurd. Veel beter was 24...Pe3 en ook 24...Lc7 25. gxf5 Lxe5 was interessant. 28. Dg3 Nu heeft zwart geen behoorlijke verdediging tegen wits mataanval. 28...Kg7 Ook na 28...f6 29. Txf6 of 28...f5 29. Dh4 is het snel afgelopen. 29. Dh4 Th8 30. Txf7+ Kg8 31. Th7 Zwart gaf op.

Opgave Igor Kovalenko - Konstantin Sakajev, WK rapid St. Petersburg 2018. Wit begint en wint.