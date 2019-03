Dodental instorting gebouw Nigeria loopt op naar twintig

Het dodental van de instorting van een gebouw met vier verdiepingen in de Nigeriaanse stad Lagos is opgelopen tot twintig. De meesten van hen zijn kinderen, heeft een hoge functionaris van de staat Lagos vrijdag laten weten aan persbureau AP. 43 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald.

De flat zakte afgelopen woensdag in elkaar. In het gebouw zat een school met circa honderd leerlingen. De lessen waren op het moment van de ramp bezig. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen er toen binnen waren.

Donderdag staakten reddingswerkers de zoekwerkzaamheden, nadat ze de puinhopen volledig hadden uitgekamd zonder nog nieuwe slachtoffers te vinden. Of dat ook betekent dat er niemand meer bedolven ligt, is de vraag. Familieleden van vermiste kinderen gingen verder met het doorzoeken van het verwoeste gebouw.

Illegale school

In de tussentijd hebben de autoriteiten laten weten dat het gebouw op de nominatie stond om te worden gesloopt. De school, die op de bovenste twee verdiepingen zat, zou illegaal in het pand gevestigd zijn geweest.

Gebouwinstortingen komen in Nigeria vaker voor. Veel panden zijn van gebrekkige kwaliteit en het bouwtoezicht laat door corruptie te wensen over. In 2016 vielen bij twee grote instortingen in totaal nog ruim 130 doden.

Het gebouw stond in de wijk Ita-faji, een van de oudste delen van de twintig miljoen inwoners tellende stad Lagos. In de wijk staan veel goedkoop gebouwde betonnen flats van drie of vier verdiepingen.

Het ingestorte gebouw. De school zat op de bovenste twee verdiepingen.