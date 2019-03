In DR Congo, waar al maanden een ebola-uitbraak heerst, wordt gewerkt aan publieke educatie om mensen te informeren over de verspreiding van de ziekte. Techneut Germain Kasereka bouwde in de stad Butembo, in het noordoosten van het land, een automatische handen-wasser. Ebola wordt verspreid als mensen met een besmetting anderen aanraken: als niemand zonder de kraan aan te raken zijn of haar handen kan wassen, wordt het risico van verspreiding van het virus verkleind, zo hoopt Germain.

Foto John Wessels / AFP