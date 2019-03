‘Als we kamperen kan ik alles even loslaten’

Khalid AmakranKhalid Amakran Naam: Marijn Schram (14), Houten Zit in: 2 vwo tweetalig Woont met: ouders, zus (15), zusje (11) Vader: zelfstandig bedrijfsadviseur Moeder: journalist

Zussen

„Ik heb een zus en een zusje. Zij doen allebei aan voetbal, mijn zus op best wel hoog niveau. Ik zit op volleybal, ongeveer het tegenovergestelde. Eerst had ik niet zoveel met mijn zussen maar de band wordt steeds beter. Ik zit nu in de tweede, mijn zus in de vierde. Dan begrijp je beter van elkaar wat je meemaakt. Ik hoop dat ook met mijn zusje te krijgen.”

Star Wars-poppetje

„Mijn vader stelt weleens jongensdingen voor om te doen. ‘Kijk, een Star Wars-poppetje, dat wil je wel.’ Ik denk dat hij het soms irritant vindt dat hij alleen dochters heeft, maar dat hij het ook wel leuk vindt. Hij kan heel flauwe grappen maken. Hij lacht harder om zijn eigen grappen dan iedereen om andermans grappen. Ik bots weleens met hem, vooral als ik ongesteld ben. Dat moet ik hem twee weken van tevoren laten weten. Ik ben dan vaak best wel chagrijnig en blij en boos, echt mood swings. Als ik het niet zeg, komt het niet in hem op dat ik ongesteld zou kunnen zijn. Terwijl: hij woont met vier vrouwen! Je kunt denk ik beter drie dochters hebben dan drie zoons. Jongens zijn drúk! Die gaan zichzelf bewijzen aan alles en iedereen.”

Houten tafel

„Vrije tijd vind ik heel leuk. Huiswerk is wel echt klote. Ik denk al aan huiswerk als ik een houten tafel zie, omdat ik daar altijd huiswerk op maak. Als we kamperen in de zomer kan ik alles even loslaten, even school wegzetten. Dan hebben we een ijzeren opklaptafel.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran

Zoveel keuzes

„We hebben nu best veel toetsen. En ik doe het ‘project sport’ waarbij we een demo maken, een soort voorstelling. Sommige docenten zeggen dan gewoon: woensdag na school ga je daaraan werken. Ze vragen niet eens of je kan! School is wel belangrijk. Als je niks weet kun je geen baan hebben, heb je geen geld, beland je op straat. Je zit nog niet de helft van je leven op school en je hebt er best lang wat aan. Net als een beugel. Ik heb geen flauw idee wat ik later wil doen. Er zijn zoveel keuzes, ik ken niet eens de helft van de beroepen die er bestaan.”

Les bio

„Op Instagram heb ik negen foto’s. Ik vind het niet heel belangrijk. Anderen wel, merk ik. Die zien het als een wedstrijdje wie de meeste likes of volgers heeft. We hadden laatst een les bio over naaktfoto’s sturen. De vraag was: wie is schuldiger, degene die de foto gestuurd heeft of degene die hem doorgestuurd heeft. De meesten vonden: degene die hem gestuurd heeft. Ik weet het niet zo. Het is best wel dom als je dat doet. Maar je kan misschien in de verleiding worden gebracht, door groepsdruk en zo. Het is natuurlijk fout maar wie het doorstuurt is misschien nog wel meer fout.”