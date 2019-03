Akkoord noodhulp Venezuela via Curaçao

De vorige maand aangekondigde toelevering van Amerikaanse noodhulp aan Venezuela via Curaçao kan van start gaan. Dat zijn Curaçao, Nederland en de Verenigde Staten overeengekomen, maakte premier Rhuggenaath van Curaçao bekend.

Volgens de overeenkomst kan Curaçao een jaar lang als logistiek verzamelpunt fungeren voor hulp vanuit de Verenigde Staten, zoals voedsel en medicijnen, die vanuit daar doorgevoerd kunnen worden naar het in crisis verkerende Venezuela. Het is hierbij nadrukkelijk verboden om legermateriaal of militairen via deze route het land in te vervoeren.

Het verzoek tot dit akkoord was afkomstig van de door de Verenigde Staten en Nederland erkende interim-president Juan Guaidó, een oppositieleider die opgeroepen heeft tot nieuwe verkiezingen.

Curaçao wil neutraal blijven

De noodhulp werd vorige maand aangekondigd, door minister Stef Blok. Het parlement van Curaçao was niet blij met deze aankondiging; zij hadden liever gezien dat premier Rhuggenaath het bericht zelf aan de bevolking had kunnen brengen.

De premier had in dat geval gelijk de nodige uitleg kunnen geven. Inwoners van Curaçao vrezen namelijk in conflict te raken met hun buurland als zij zich niet neutraal genoeg opstellen, vooral het parlement verzette zich daarom tegen het plan om doorvoerhaven voor noodhulp te worden.

Gesloten grenzen

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft al meermalen noodhulp geweigerd en ontkent dat er een crisis gaande is in Venezuela, waar afgelopen week nog een grote en langdurige stroomstoring gaande was.

Eerder blokkeerde Maduro al de grens met Colombia en vorige maand werd ook de zeegrens tussen Venezuela en Curaçao gesloten, nadat de Verenigde Staten een officieel verzoek hadden ingediend aan het eiland om als doorvoerhaven van noodhulp te fungeren. Het is daarom nog de vraag of de hulpgoederen ook daadwerkelijk in Venezuela terecht kunnen komen.