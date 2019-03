Ajax treft Juventus in kwartfinale Champions League

Ajax speelt in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Dat werd vrijdag bekend tijdens de loting op het UEFA-hoofdkantoor in Nyon. De Amsterdammers spelen eerst thuis, op 9 of 10 april. Een week later zijn de returns. De winnaar van Ajax-Juventus treft in de halve finale Tottenham Hotspur of Manchester City.

Juventus rekende eerder deze week in de achtste finale af met Atlético Madrid. De eerste wedstrijd had de Italiaanse club met 2-0 verloren, maar dankzij een hattrick van sterspeler Cristiano Ronaldo won Juventus met 3-0 en bereikte het alsnog de volgende ronde.

Ajax verzekerde zich op zijn beurt ruim een week geleden van een plaats bij de laatste acht deelnemers van de Champions League door Real Madrid, de winnaar van de afgelopen drie edities, in Bernabéu met 4-1 te overklassen. De eerste wedstrijd in Amsterdam hadden de Spanjaarden nog met 2-1 gewonnen.

😍 The quarter-final draw 😍 🤔 Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/bpkwkVKvdH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 maart 2019

Eerdere ontmoetingen

Juventus en Ajax kwamen elkaar al eerder tegen op het hoogste Europese niveau. In 1973 versloeg Ajax de club uit Turijn in de finale van wat toen nog de Europa Cup I heette. Drieëntwintig jaar later stonden de teams tegenover elkaar in de Champions League-finale. Dit keer won Juventus, na strafschoppen. In 1997 waren de Italianen opnieuw de sterkste, dit keer in de halve finale van het prestigieuze toernooi.

Afgelopen zomer versterkte Juventus zich met Ronaldo, die voor 117 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid met als doel om de Champions League te winnen. Juventus is al zeven jaar op rij Italiaans kampioen. In die periode stond de Italiaanse grootmacht twee keer in de Champions League-finale. De club verloor van Barcelona (in 2015) en Real (in 2017).

Ranglijst UEFA

Niet alleen Ajax is gebaat bij een goed resultaat in de kwartfinale van de Champions League. Als de Amsterdammers minimaal één keer gelijkspelen, stijgt Nederland naar de elfde plek op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Dat zou betekenen dat de Nederlandse kampioen zich vanaf het seizoen 2020/2021 weer direct plaatst voor de Champions League. Dit seizoen moest landskampioen PSV eerst een kwalificatieronde overleven.