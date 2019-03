Aanslagen op moskeeën in Christchurch

Op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, is tijdens het vrijdaggebed een aanslag gepleegd. In totaal zijn zeker 49 mensen overleden en zijn tientallen gewonden gevallen, van wie twintig ernstig. Er zijn vier mensen aangehouden: drie mannen en een vrouw. Een van de mannen zou de schutter zijn geweest. Hij had een rechts-extremistisch motief deze fotoserie bevat beelden die als schokkend kunnen worden ervaren.