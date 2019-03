Weinig treinen maandagochtend vanwege staking NS-medewerkers

Maandag rijden er in de vroege ochtend naar verwachting veel minder treinen van de NS. De vakbonden FNV, CNV en VVMC organiseren een staking die tot 7.06 uur duurt. De staking is onderdeel van de landelijke pensioenactie van de vakbonden.

Er wordt die ochtend ook gestaakt in het Limburgse streekvervoer en bij het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In de grote steden zullen er tot 7.06 uur geen bussen, trams en metro’s rijden, bevestigen de vervoerders GVB, RET en HTM.

Ook op de snelwegen ontstaat mogelijk verkeersoverlast. Vanuit een aantal plekken in het land zullen ambulances en politieauto’s over de volle breedte van de weg met 66 kilometer per uur naar Den Haag rijden.

Lees ook dit vragenstuk: Koolmees duwt de boze bonden richting pensioenoverleg

AOW-leeftijd bevriezen

Met de pensioenacties willen de vakbonden het kabinet onder druk te zetten om tegemoet te komen aan hun eisen. In november mislukte de onderhandeling tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden over een nieuw soort aanvullend pensioen, waar werknemers voor sparen bovenop hun AOW-uitkering. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) wil graag opnieuw met de bonden en werkgevers aan tafel, maar de vakbonden willen pas weer praten als ze meer toezeggingen krijgen.

De vakbonden vragen het kabinet om de AOW-leeftijd (nu 66 jaar en vier maanden) te bevriezen op 66 jaar. Dat kost al snel enkele miljarden euro’s per jaar. Daarnaast willen ze dat zelfstandig ondernemers worden verplicht om voor hun pensioen te sparen. Een eis waar de werkgevers faliekant tegen zijn. Ook willen de bonden dat er in een nieuw pensioenstelsel meer zicht komt op een verhoging van de pensioenen. Nu stijgen veruit de meeste pensioenen al jaren niet meer mee met de inflatie. Een meerderheid van de pensioenen dreigt ook nog steeds gekort te worden.