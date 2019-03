Vrij zijn is…minigolfen

‘Midgetgolfen is een campingsport, minigolfen een echte sport”, zegt minigolfer en wedstrijdleider Wilbert van Helmond (73). Maar het belangrijkste verschil tussen beide activiteiten is het ballenaanbod, zegt hij. Waar de midgetgolfer het bij elke baan met dezelfde bal moet doen, heeft de minigolfer een miniatuursporttas bij zich met een eigen ballenverzameling. Er zijn misschien 50.000 ballen op de markt, elk met een eigen hardheid, grootte en stuiter.

De ballentasjes in de kantine van minigolfvereniging DUNO in Doorwerth blijven vandaag dicht. Er zou een Eenentoernooi plaatsvinden, waarbij alle spelers één slag per baan hebben. Maar „het grootste voorjaarsevenement van minigolfend Nederland” is afgelast. Het wil maar niet stoppen met regenen.

Dan maar aan de koffie met het overgebleven groepje fanatiekelingen, die zowel in de nationale als de internationale competitie spelen. Er wordt over de toekomst van de sport gesomberd. Terwijl minigolf in andere landen „een vlucht neemt”, heeft de Nederlandse minigolfbond nog maar zevenhonderd leden. En ze kunnen niet meer in de winter oefenen nu de laatste indoorbaan in Nederland is verdwenen. Hoge verwachtingen van het WK in China in oktober hebben ze niet. Waarschijnlijk wordt het mannenteam net niet laatste.

En dan is het toch ineens droog. Ex-topminigolfer Roland Klarenbeek (50), die ooit in de Bundesliga heeft gespeeld, wil wel even een demonstratie geven. De midgetgolfer slaat rechtdoor op de obstakelvrije baan, zegt hij, wil het balletje in één streep in de put krijgen. Maar de minigolfer tikt de bal tegen de randen als een biljarter. Hij tikt dus, en mept niet, zoals de leek geneigd is om te doen, vooral bij de baan met het net. Waar midgetgolfers overwinningsdansjes doen als de bal eindelijk per ongeluk in het net gaat, schaamt de minigolfer zich diep als het niet direct raak is.

Eigenlijk putten minigolfers alle banen wel binnen een, twee, maximaal drie slagen. Op eentje na. De nummer 13. Er zijn minstens honderd leden gestopt vanwege deze baan, zegt Klarenbeek. Bij zijn minigolfvereniging in Geldrop kent hij vijftien mensen die er de brui aan hebben gegeven vanwege de mentale kwelling die de baan oplevert: de bal moet over een steile helling door een gat van tien centimeter worden geslagen. Wie net links van het gat slaat, gaat overcompenseren, en slaat vervolgens altijd rechts van het gat. „Deze baan maakt meer kapot dan je lief is”, zegt hij. Vandaar dat zijn vereniging het gat vijf centimeter groter heeft gemaakt.