Vorig jaar 11 procent minder asielaanvragen in EU

Het aantal mensen dat in de Europese Unie voor het eerst asiel heeft aangevraagd, is vorig jaar met 11 procent gedaald in vergelijking met 2017. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat donderdag. Het aantal asielaanvragen is hiermee ongeveer terug op het niveau uit 2014, nog voor de grote asielcrisis. Drie op de tien aanvragen kwamen van Syriërs, Irakezen en Afghanen.

Vorig jaar deden 580.800 mensen voor het eerst een asielaanvraag in een EU-land. Dat is minder dan de helft in vergelijking met 2015, het recordjaar. Toen vroegen meer dan 1,2 miljoen mensen voor het eerst asiel aan.

In Duitsland werden vorig jaar de meeste asielaanvragen (28 procent) gedaan, gevolgd door Frankrijk (19) en Griekenland (11). In Nederland steeg het aantal met 27 procent naar 20.465 aanvragen. Ook in onder meer Cyprus (70 procent), Spanje (60) en Frankrijk (20) nam het aantal asielaanvragen vorig jaar toe.

De meeste asielaanvragen (14 procent) werd gedaan door mensen uit Syrië, gevolgd door Afghanistan en Irak. Van de Syriërs deed de helft een asielaanvraag in Duitsland. Sinds 2013 komen de meeste asielaanvragen uit Syrië.