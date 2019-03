Tweede verdachte van moord op halfbroer Kim Jong-un voorlopig niet vrij

De Vietnamese verdachte van de moord op de halfbroer van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un komt voorlopig niet vrij. Dat heeft de Maleisische openbaar aanklager donderdag laten weten in een reactie op een verzoek van Vietnam, aldus persbureau Reuters. Maandag werd de andere verdachte, de Indonesische Siti Aisyah, plotseling vrijgelaten en lieten de autoriteiten alle aanklachten tegen haar vallen. Waarom de Vietnamese Doan Thi Huong niet wordt vrijgelaten is niet bekendgemaakt. Het proces wordt op 1 april voortgezet.

De advocaat van Doan Thi Huong noemde het besluit “niet eerlijk en onrechtvaardig”. De Vietnamese ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken voeren overleg met hun Maleisische collega’s over de zaak, aldus de advocaat. De vrijlating van Siti Aisyah was volgens Indonesië het gevolg van een jarenlange lobby.

De twee vrouwen werden verdacht van de moord op Kim Jong-nam in 2017. Op de luchthaven van Kuala Lumpur zouden ze het zenuwgas VX in zijn gezicht hebben gespoten. Op beveiligingsbeelden zou te zien zijn dat Doan Thi Huong haar handen op het gezicht van Kim Jong-nam legt en dan een andere vrouw wegrent.

Verborgen camera

De twee hebben altijd gezegd onschuldig te zijn. Ze zouden in de veronderstelling zijn geweest dat de actie deel uitmaakte van een grap voor een verborgen camera. Op de dag van de moord ontvluchtten vier Noord-Koreaanse mannen het land. De twee vrouwen waren de enige verdachten in hechtenis.

De rechtbank oordeelde in augustus dat er voldoende bewijs tegen de vrouwen was. Er zou sprake zijn van een “goed georganiseerde samenzwering” tussen de twee vrouwen en de vier Noord-Koreaanse mannen. In januari werd het proces tijdelijk stilgelegd.

Volgens de Verenigde Staten zit Noord-Korea achter de moordaanslag. Kim Jong-nam woonde in het Chinese gokparadijs Macau en was de oudste zoon van de vorige leider van het land, Kim Jong-il. Hij liet zich in interviews soms kritisch uit over het bestuur in Noord-Korea. Hij zei bijvoorbeeld dat hij Kim Jong-un te jong en onervaren vond als leider.