Texaanse Democraat O’Rourke kandidaat voor presidentschap VS

Beto O’Rourke heeft zich officieel kandidaat gesteld om voor de Democraten deel te nemen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Dat bevestigde hij donderdag aan de Texaanse zender KTSM. Later op de dag volgt een officiële bekendmaking. De 46-jarige O’Rourke maakte vorig jaar veel indruk tijdens de Senaatsrace in Texas.

O’Rourke zat tussen 2012 en 2019 in het Huis van Afgevaardigden waar hij bekend stond als liberaal en idealistisch. Hij komt uit El Paso, een grensplaats bij Mexico, waar hij in 2005 zijn politieke carrière in de gemeenteraad begon. Hij is “heel trots” op de grensplaats, zo stuurde hij naar de nieuwszender in een sms. “Het is een belangrijke reden waarom ik mij kandidaat stel. De stad is een voorbeeld voor het land.”

O’Rourke nam het tijdens de verkiezingen in november op tegen de Republikeinse senator Ted Cruz. Hij begon als underdog maar wist voor het eerst in decennia het verschil met de Republikeinse kandidaat onder de 2,5 procentpunt te houden. Hij voerde een dynamische campagne waarin hij jonge stemmers en minderheden wist te mobiliseren door slim gebruik te maken van sociale media.

Na het verlies van de Senaatsrace wist hij zichzelf in de publieke belangstelling te houden. Zo gaf hij in februari een interview aan Oprah Winfrey waarin hij onder meer sprak over de komende presidentsverkiezingen.

Eerder stelden onder meer Bernie Sanders, Elisabeth Warren en Kamala Harris zich kandidaat namens de Democratische partij.