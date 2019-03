Tefaf: ‘dwaze dagen’ voor miljonairs

Terwijl achter hem een werkman op een ladder de laatste hand aan zijn stand legt, plakt Sander Bijl een rode sticker bij een achttiende-eeuws tweeluik, zeegezichten met bootjes. Al zijn achtste verkoop, constateert de handelaar in Vlaamse en Nederlandse oude meesters met een brede lach: „Wat een knokpartij. Deze beurs is nu al geslaagd.” De 32ste editie van Tefaf Maastricht is op dat moment nog geen tweeënhalf uur oud.

De ‘Early Access Day’ van de chicste kunst- en antiekbeurs ter wereld is een soort Drie Dwaze Dagen voor miljonairs, waarop een nul meer soms een pre lijkt. Omdat het vorig jaar zo goed beviel, waren ook nu slechts 5.000 genodigden welkom op de openingsdag. De 280 deelnemende handelaren nodigden dus alleen hun allerbeste klanten uit. Om half elf ’s ochtends, een half uur voor de opening, stonden honderden verzamelaars al hutjemutje in de hal van het Maastrichtse beurscentrum MECC.

Ook Bob Haboldt, een Nederlandse handelaar in oude meesters, had het druk. Tot tevredenheid van zijn assistent Duco Wildeboer: „In de eerste uren van een beurs wil je worden overlopen.” Veel belangstelling ging uit naar een Maria met kind uit 1335, een paneeltje met veel goud van de Italiaanse schilder Paolo Veneziano. Bij het schilderijtje, nog geen A4-tje groot, zat rond het middaguur een halve rode sticker (optie) geplakt. Veel tijd werd de aspirant-koper niet gegund, want bij Haboldt hadden zich intussen twee andere gegadigden gemeld. Vraagprijs: 1,5 miljoen euro.

Dickinson, handelaar uit Londen en New York, verkocht vlak voor de opening een van de topstukken van de beurs, een liggend naakt van Pierre-Auguste Renoir uit 1903. Negen jaar geleden bracht het op een veiling ruim 10 miljoen op.

Doorstroming brengt nieuw elan

De doorstroming van het deelnemersveld heeft Tefaf goed gedaan. De veertig nieuwe deelnemers (hoogste aantal ooit) geven de beurs nieuw elan. Vooral de sectie met moderne en hedendaagse kunst oogt fris. De Parijse nieuwkomer Kamel Mennour heeft een prachtige stand met grote stenen sculpturen van de Britse beeldhouwer Anish Kapoor. De Londense galerie Sprüth Magers verrast met de Duitse kunstenares Rosemarie Trockel. De bekende Zwitserse galerie Gmurzynska keerde na 17 jaar terug. De kwaliteitsimpuls van Tefaf heeft hem verleid, zegt mede-eigenaar Mathias Rastorfer. „In het verleden was onvoldoende duidelijk waar deze beurs voor stond en hielden topgaleries als Gagosian en Pace het na één deelname weer voor gezien. Dat is voor verzamelaars een slecht signaal.”

Op dit feest voor superrijken maakt informeren naar prijzen sowieso mismoedig. Voor een door Mondriaan gewaterverfde blauwe chrysant, formaat pocketboek, vraagt Pace Gallery zonder te verblikken 1,2 miljoen dollar. Maar doen alsof het beurscentrum een tijdelijk museum is, is een recept voor een onvergetelijke dag.

TEFAF, nog t/m 24 maart in het MECC in Maastricht. Info: tefaf.com