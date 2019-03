Slowaakse zakenman Marian Kocner verdacht van opdracht tot moord op Jan Kuciak

De Slowaakse zakenman Marian Kocner is vorige week vrijdag aangeklaagd voor het opdracht geven tot de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak. Dat maakte het Slowaakse Openbaar Ministerie donderdag bekend. De zakenman zat sinds juni vorig jaar vast op verdenking van fraude.

De Slowaakse politie zal in de loop van donderdag meer bekendmaken over de vermeende rol van zakenman Marian Kocner. Als zakenman houdt Kocner zich bezig met risicovolle investeringen en vastgoedspeculaties. Zijn naam kwam veelvuldig terug in Kuciaks artikelen over corruptie. De zakenman zou de journalist een aantal maanden voor zijn dood bedreigd hebben, zo meldde een Slowaaks dagblad destijds.

Vermoedelijke huurmoordenaars

De 27-jarige Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova zijn in februari vorig jaar om het leven gebracht in hun huis in het dorp Vel’ka Maca. De Slowaakse politie kwam in oktober al op het spoor van de vermoedelijke moordenaars, maar de opdrachtgever bleef nog onbekend.

Kuciak deed onderzoek naar de rol van de Slowaakse elite in maffianetwerken en corruptiezaken. Zijn dood leidde in Slowakije tot de grootste straatprotesten sinds het einde van het communistische bewind. De moord en het daaropvolgende oproer leidden tot het vertrek van de sociaal-democratische premier Robert Fico, twee kabinetsleden en de nationale politiechef.

