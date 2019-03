Senaat VS wil einde aan steun voor oorlog in Jemen

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag een resolutie aangenomen om de Amerikaanse steun aan de oorlog in Jemen te beëindigen. Met de resolutie keert de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid vormen, zich tegen het buitenlands beleid van de eveneens Republikeinse president Donald Trump.

De Verenigde Staten steunen de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die met de Jemenitische regering vecht tegen de shi’itische Houthi-rebellen. De steun bestaat uit het leveren van wapens en logistieke en inlichtingenondersteuning bij luchtaanvallen. Vooral de bijstand van Amerikaanse tankvliegtuigen, waarmee Saoedische toestellen in de lucht kunnen bijtanken, is belangrijk.

54 van de 100 senatoren, onder wie zeven Republikeinen, schaarden zich achter de resolutie. Voorstanders stellen dat de Amerikaanse steun aan de oorlog in strijd is met de wet. Volgens het kamp dat zich wel schaart achter de Amerikaanse steun, zijn de VS op deze manier niet direct bij de oorlog betrokken.

Senator Mike Lee, een van de Republikeinen die voor de resolutie stemden, zei dat de VS helpen “een buitenlandse mogendheid zijn tegenstanders te bombarderen, in wat zonder twijfel een oorlog te noemen is”, schrijft persbureau Reuters. In de al vier jaar durende burgeroorlog zijn inmiddels tienduizenden mensen omgekomen. De Verenigde Naties noemen de hongersnood in Jemen een van de grootste humanitaire crises van het moment.

Veto

Over de resolutie moet nu worden gestemd door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten sinds begin dit jaar de meerderheid hebben. Het Witte Huis heeft echter al laten weten dat Trump een veto tegen de resolutie zal uitspreken. Om dit veto ongedaan te maken moet zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden de resolutie nogmaals aannemen, ditmaal met een tweederdemeerderheid.

Trump is doorgaans voorzichtig met kritiek op Saoedi-Arabië, dat onder andere in opspraak kwam met de dood van journalist Jamal Khashoggi. Hij noemde het land een belangrijke strategische bondgenoot en tegenwicht in de regio voor Iran. Daarnaast genereren de Saoedische aankopen van Amerikaanse wapens veel banen, aldus Trump.